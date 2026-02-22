Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi-Bertioga é interditada entre os quilômetros 69,5 e 98,1 por questão de segurança

Interdição é temporária e ocorreu às 18h20 deste domingo (22/02). Nas últimas 72 horas, o volume de chuva chegou a aproximadamente 225 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra

22 fevereiro 2026 - 20h34Por de mogi
Rodovia foi interditada nos dois sentidosRodovia foi interditada nos dois sentidos - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Por questão de segurança ao usuário, a Serra Mogi-Bertioga (SP-098), foi interditada do quilômetro 69,5 ao 98,1 em ambos os sentidos.

A interdição é temporária e ocorreu às 18h20 deste domingo (22/02). Nas últimas 72 horas, o volume de chuva chegou a aproximadamente 225 milímetros, índice acima do considerado seguro para a operação do trecho de serra.

 

A alternativa de trânsito para o usuário é o Sistema Anchieta/Imigrantes.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) implantou um Programa de Gerenciamento de Risco e um Programa de Monitoramento de Encostas ao longo da serra para agir de forma rápida e eficiente.

Segundo a CNL, ao longo de 2025, foram removidas rochas soltas, implantadas contenções, limpeza dos sistemas de drenagem e instalação de equipamentos de monitoramento. Além disso, inspeções constantes nas encostas vêm sendo realizadas para garantir maior segurança durante o período chuvoso.

As equipes seguem monitorando as condições climáticas e da rodovia, realizando inspeções nas encostas, com o objetivo de liberar o tráfego o mais rapidamente possível, sempre de forma segura.

Em caso de dúvidas, os usuários podem acionar o Centro de Controle Operacional por meio do número 0800 098 88 55.

 

