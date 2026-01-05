Mogi-Bertioga é liberada para tráfego de veículos nos dois sentidos após interdição

A Concessionária Novo Litoral anunciou a reabertura em ambos os sentidos (Norte/subida e Sul/descida) da Serra Mogi-Bertioga (SP-098), do km 77 ao km 92, que foi temporariamente interditada na manhã deste domingo (04/01) por questão de segurança pelo alto volume de chuvas no trecho.

A operação, que passa a ser realizada com uma faixa sentido Norte (subida) e uma faixa sentido Sul (descida), inclui a permissão ao tráfego de ônibus, além de veículos leves e motos. Caminhões seguem impedidos de atravessar o trecho.

A CNL mantém-se trabalhando incessantemente para garantir a segurança e a fluidez viária a toda população.