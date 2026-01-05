Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 05 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi-Bertioga é liberada para tráfego de veículos nos dois sentidos após interdição

Operação, que passa a ser realizada com uma faixa sentido Norte (subida) e uma faixa sentido Sul (descida), inclui a permissão ao tráfego de ônibus, além de veículos leves e motos. Caminhões seguem impedidos de atravessar o trecho

04 janeiro 2026 - 19h17Por de mogi
Rodovia foi liberada nos dois sentidos após interdiçãoRodovia foi liberada nos dois sentidos após interdição - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

A Concessionária Novo Litoral anunciou a reabertura em ambos os sentidos (Norte/subida e Sul/descida) da Serra Mogi-Bertioga (SP-098), do km 77 ao km 92, que foi temporariamente interditada na manhã deste domingo (04/01) por questão de segurança pelo alto volume de chuvas no trecho. 

 

A operação, que passa a ser realizada com uma faixa sentido Norte (subida) e uma faixa sentido Sul (descida), inclui a permissão ao tráfego de ônibus, além de veículos leves e motos. Caminhões seguem impedidos de atravessar o trecho.  

 

A CNL mantém-se trabalhando incessantemente para garantir a segurança e a fluidez viária a toda população.

 

 