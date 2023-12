Mogi-Bertioga recebe 16,6 mil veículos entre terça e quarta-feira

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, Mogi-Bertioga (SP-098), recebeu 16,6 mil veículos entre terça e quarta-feira (27), véspera do feriadão do Ano Novo. A informação é do Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

Segundo o DER, o excesso de veículos tem causado tráfego lento e com pontos de congestionamento, sentido Bertioga, no trecho de planalto. Durante o dia, a SP-098 tem trânsito em pontos estratégicos sentido litoral.



Na tarde desta quarta-feira (27), as câmeras do DER mostram lentidão na chegada de Bertioga.



DER



Nesta terça-feira e quarta-feira, 16.601 veículos trafegam sentido litoral e 16.147 sentido capital.