Mogi-Bertioga recebe 66,6 mil carros no Feriado do Dia do Trabalho

Pelo menos 66.690 veículos vão circular pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) no Feriado do Dia do Trabalho, 1º de Maio.

As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Foi iniciada nesta sexta-feira (28) à Operação Dia Do Trabalho.

Pela previsão do departamento, cerca de 920 mil veículos devem circular pelas principais rodovias estaduais administradas pelo Departamento durante o período do feriado em todo o Estado. A operação contará com reforços operacionais com o objetivo de minimizar o impacto do aumento do número de veículos em circulação e reforçar a segurança nas vias.

Entre os dias 28 de abril e 1º de maio, serão reforçadas as equipes de atendimento com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias, equipamentos para auxiliar o monitoramento - entre eles, contadores veiculares (para estudos de tráfego), câmeras CFTV, drones e painéis de mensagens variáveis com informações sobre as condições da rodovia.

Ao todo, serão mais de 840 agentes envolvidos na operação especial, sendo 640 colaboradores nas rodovias que ligam a região litorânea, 62 colaboradores no trecho que faz ligação a Campos do Jordão e outros 140 nas demais vias.

Os usuários poderão contar com apoio operacional composto por 140 guinchos leves e pesados, 78 caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado, além de 147 veículos entre motocicletas, utilitários e de apoio, que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

Travessias litorâneas

Quem optar por usar as balsas administradas pelo Governo de SP poderá contar com o funcionamento de 24h nas travessias de São Sebastião/Ilhabela, Santos/Guarujá, Bertioga/Guarujá, Iguapé/Juréia, Cananéia/Ilha Comprida, Cananéia/Continente e Santos/Vicente de Carvalho. Já Cananéia/Ariri funcionará em determinados horários, que podem ser consultados aqui. Com uma frota de 32 embarcações, entre lanchas e balsas, o sistema tem um volume diário de cerca de 20 mil pedestres, 11 mil ciclistas e 26 mil veículos.

O usuário pode ainda acompanhar as informações em tempo real sobre as condições das Travessias, com imagens das câmeras de monitoramento, pelo site ou pelo aplicativo Travessias do Departamento Hidroviário -- SP, disponível gratuitamente para os sistemas Android e Apple.