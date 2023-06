Mogi-Bertioga receberá mais de 46 mil veículos no feriado de Corpus Christi

A Rodovia Mogi-Bertioga vai receber, neste feriado de Corpus Christi, pelo menos 46.134 veículos, segundo informações do DER.

Ao todo, a expectativa do DER é de que todas as rodovias estaduais recebam 948 mil veículos.

Na noite desta quarta-feira a rodovia Mogi-Bertioga registrou tráfego intenso, principalmente a partir do trecho da Serra do Mar.

No trecho de Bertioga para São Sebastião a rodovia também registrou tráfego intenso na noite desta quarta.

As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), estarão a postos para o apoio aos usuários.

Operação do DER

Serão 942 agentes envolvidos, distribuídos pelas principais rodovias administradas pelo DER, que deverão receber mais de 900 mil veículos durante este período.

A rodovia de maior movimento durante o feriado, entre as que estão sob gestão do DER, deverá ser, mais uma vez, a Raposo Tavares, que liga a capital paulista ao interior de São Paulo, com estimativa de mais de 450 mil veículos.

Em seguida, aparecem as rodovias Padre Manoel da Nóbrega (com expectativa de 216 mil veículos) e a Manoel Hyppolito Rego (110 mil), ambas usadas para acesso ao litoral do Estado. Durante o período do feriado, haverá viaturas em pontos estratégicos para tirar dúvidas dos usuários e prestar serviços de apoio.

Os Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) serão usados para informar aos motoristas a respeito de eventuais alternativas de rotas e problemas no tráfego, caso sejam necessárias. O DER contará, ainda, com uma base móvel de telecomunicações para auxiliar nos atendimentos em trechos de serra onde não há sinal de internet disponível.

Isso possibilitará às equipes do Centro de Operações e Informações (COI) responderem às ocorrências com maior agilidade e segurança.