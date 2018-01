Mogi-Bertioga registra neste sábado primeiro congestionamento sentido ao litoral

Os veranistas que deixaram para ir ao litoral no primeiro fim de semana do ano enfrentam trânsito intenso na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. O trânsito na rodovia chega a aproximadamente 10 quilômetros. A estimativa da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) é de que o fluxo de carros continue intenso até o final da tarde deste sábado (6).

O motorista que deseja aproveitar o fim de semana na praia deve ter paciência. Isto porque a rodovia apresenta vários pontos de parada sentido ao litoral. Um exemplo ocorre no quilômetro 63, da Mogi-Bertioga. Por causa do afunilamento da via, o trecho apresenta o maior ponto de lentidão.

De acordo com a PMRv, o movimento intenso não era esperado justamente no primeiro fim de semana de 2018. Para eles, o tráfego está acima do normal, inclusive maior do que o registrado no feriado de Natal. A estimativa é de que no domingo (7), a rodovia apresente novamente congestionamento sentido ao litoral, e fluxo maior no retorno à Mogi das Cruzes.