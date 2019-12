Mogi-Bertioga registra tráfego tranquilo; previsão é de aumento

A sexta-feira (20) que abre o último final de semana antes do Natal foi marcada por movimento tranquilo de veículos na RodoviaDom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, na maior parte do dia. No entanto, o fluxo de veículos na via, que liga o Alto Tietê às cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, deve se intensificar nos próximos dias.

Apesar de o período natalino se aproximar, muitas pessoas optaram por esperar um pouco para descer a serra. De acordo com o tenente da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), André Belarmino, o tráfego no final da tarde desta sexta-feira não seria intenso.

A previsão, segundo ele, é que na próxima semana, o número de veículos que vão transitar pela via aumente. "O ritmo deve ser acelerado a partir desta sexta. Nossa operação de Natal começou e estamos com o efetivo completo. Ainda receberemos mais reforço", disse o tenente.

Início da tarde

No início da tarde desta sexta-feira, o movimento de veículos também foi muito tranquilo, tanto para quem viajava sentido Litoral quanto para quem subia a serra.

Segundo o cabo PM Martins, da base operacional da Polícia Militar Rodoviária da Mogi-Bertioga, a tendência é que o movimento cresça no final de semana.

Tanto este sábado (21) quanto neste domingo (22) o tráfego deve ser tranquilo nas primeiras horas do dia e ficar intenso a partir das 16 horas.

"É o período em que o pessoal já começa a querer curtir o final de semana e passa pela rodovia. Por isso, no final de semana, a escala é reforçada", diz.

O movimento só deve ficar mais tranquilo depois das 23 horas.

A operação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na via começa no próximo dia 26 e segue até o dia 5 de janeiro de 2020.

A expectativa é de que 316.488 veículos circulem pela SP-98 no período.

Reforço

Conforme publicado pelo DS no início da semana, a Mogi-Bertioga, vai receber, a partir da próxima segunda-feira, a Operação Verão + Seguro, com uso de drones no monitoramento de estradas, centrais operacionais 24 horas por dia, mais painéis de orientação aos motoristas e turistas, além do aplicativo com informações sobre o funcionamento das balsas em tempo real.

O esquema operacional especial será mantido até a o dia 2 de fevereiro. A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

A operação envolve as rodovias sob administração do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e sob concessão da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), assim como as Travessias Litorâneas da DERSA.

O DER vai utilizar drones pela primeira vez no verão para monitoramento e operações rodoviárias. Além disso, o número de funcionários envolvidos na operação é 17% maior em comparação à temporada passada. Houve também aumento de 12% no número dos veículos de apoio aos usuários. São ainda mais 1.500 cones, novas bases operações para atendimento aos usuários e realização de campanhas educativas, além da Base Operacional Móvel, que vai circular entre Mogi das Cruzes e Bertioga/Riviera.

O DER vai ainda intensificar nas redes sociais e nos PMVs (painéis de mensagens variáveis) a campanha Ciclista + Seguro, com mensagens de alerta sobre o aumento de circulação de veículos nas estradas paulista.