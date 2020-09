Mogi-Bertioga registra trânsito intenso neste feriado prolongado

Com o feriado prolongado da Independência do Brasil, os motoristas que decidirem ir ao litoral precisam ter paciência. A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) registra trânsito com lentidão.

Apesar da recomendação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para que motoristas evitem pegar a estrada sem necessidade neste fim de semana, na altura do trevo de Taiaçupeba (km 63), já é possível avistar uma fila de carros, assim como em alguns trechos da rodovia que seguem com pontos de lentidão.

O DER ainda informou que medidas para reforçar a higiene e reduzir o risco de contágio nas praças de pedágio são adotadas, como a disponibilização de álcool em gel para os operadores e para os usuários.

Além disso, algumas concessionárias vão distribuir máscaras aos motoristas que passarem pelas praças de pedágio, com o objetivo de ajudar na prevenção à Covid-19.

Operação

Para prevenir acidentes e excessos nas rodovias paulistas, a Polícia Militar Rodoviária deu início a operação “Independência do Brasil 2020”.O policiamento ostensivo está direcionado às áreas de incidência criminal e prevenção de acidentes nas rodovias, de forma a aumentar a segurança de todos os usuários que necessitarem realizar deslocamentos entre municípios e estados.

Nesta operação, policiais vão realizar fiscalizações de embriaguez na condução de veículos, do excesso de velocidade, das ultrapassagens proibidas, bem como a verificação do uso de cintos de segurança, cadeirinhas para crianças e do celular ao volante.

Segundo a companhia, o Policiamento Rodoviário também estará atento a outras questões que envolvem as normas de trânsito, com o objetivo de reduzir o número de mortos e feridos no trânsito, especialmente no controle de velocidade, por meio de radares nas rodovias estaduais.