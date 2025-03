Mogi-Bertioga registra trânsito na descida devido ao Carnaval

Com o feriado prolongado de Carnaval, o movimento na Rodovia Mogi-Bertioga se intensificou nesta segunda-feira de manhã. Neste sábado (1°) foi registrado que o tempo de descida estava pelo menos 25 minutos acima do normal.

No domingo (2) houve um acidente envolvendo uma moto e um veículo de passeio o que aumentou o congestionamento da via.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a expectativa era que cerca de 48 mil veículos passassem pela estrada entre a última sexta-feira (28), e a Quarta-Feira de Cinzas (5). O fluxo deve ser equivalente tanto na ida quanto na volta do litoral.

Como esperado, a maior quantidade de veículos realizando o trajeto na Mogi-Bertioga foi na sexta-feira, registrando um tempo de viagem de 1 hora e 15 minutos.

Em relação ao acidente, as vítimas foram socorridas para o Luzia de Pinho Melo e não correm risco de vida. Os dois veículos foram apreendidos pois os motoristas não tinham habilitação. Além disso, havia suspeita de um deles estar embriagado, porém o teste não foi realizado porque o indivíduo foi hospitalizado.

O Tenente André Belarmino ressalta a importância da segurança no trânsito, enfatizando algumas recomendações feitas pela polícia.

“É necessário respeitar o limite de velocidade, não fazer ultrapassagem em local proibido e ter certeza que todos os passageiros estejam com o cinto de segurança. Além disso, usem a cadeirinha para crianças menores e se beber não dirija. É importante lembrar também que não se pode passar o volante para outra pessoa, nem dirigir com sono ou cansado. É importante parar em um local seguro caso necessário, e dar preferência às nossas bases. O pessoal sempre vai ser muito bem-vindo”, destacou.

Com o aumento do tráfego e a intensificação da fiscalização, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e evitem imprudências para garantir uma viagem tranquila durante o feriado prolongado.

“O principal é a segurança, que a gente está reforçando em todas as rodovias, com todo nosso efetivo, força total, com foco na operação de combate ao álcool e direção”, finalizou o tenente.