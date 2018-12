Mogi-Bertioga tem 34 quilômetros de congestionamento neste sábado

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga, registrou neste sábado (29) 34 quilômetros de congestionamento, sentido litoral. O engarrafamento ocorreu por conta da alta procura da população em passar as festas de Ano Novo na praia.

O movimento na estrada começou a se intensificar às 6 horas. Porém, o tráfego, na Mogi-Bertioga, neste período costuma ficar mais carregado a partir do meio-dia.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o movimento intenso nas estradas começou na última quinta-feira. A expectativa é que o fluxo de veículos no sentido litoral continue carregado nos próximos dois dias.

A polícia rodoviária disse que o trânsito intenso registrando desde a última quinta-feira, gerou uma média de 30 quilômetros de congestionamento por dia.

O Capitão André Nogueira afirmou que, até o inicio a manhã de ontem, nenhum acidente havia sido registrado. Ele conta que atividades foram intensificadas na via, com o objetivo de fiscalizar e dar apoio aos motoristas.

Disse ainda que, em especial este ano, os turistas se programaram mais antes de pegar a estrada.

A Polícia Militar Rodoviária reforça que antes de uma longa viagem, os motoristas devem se programar verificando o movimento das estradas, fazendo a checagem do carro e levando água e comida para consumir durante o percurso.

"Por conta do calor e do tempo que as pessoas ficam dentro dos carros, é ideal que os motoristas e passageiros se hidratem bastante", finaliza Nogueira.