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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Região

Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia

Operação de inversão de faixas foi implantada para melhorar a fluidez no sentido litoral

04 abril 2026 - 14h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Mogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodoviaMogi-Bertioga tem lentidão no feriado; 40 mil veículos passaram pela rodovia - (Foto: Fernando Barreto/Arquivo DS)

O movimento de veículos na rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) apresentou lentidão na manhã desta sexta-feira (3), feriado da Paixão de Cristo, com maior concentração de tráfego no trecho de serra. Motoristas enfrentam lentidão na descida para o litoral, mas a circulação ocorre sem grandes complicações.

De acordo com o comandante do Pelotão Rodoviário do Alto Tietê, 2º tenente Eduardo Filho, a operação de inversão de faixas foi implantada para melhorar a fluidez no sentido litoral.

“Até o momento, há morosidade no trecho de serra, com inversão das faixas para melhor descida, mas o trânsito segue fluindo bem”, informou o comandante.

Segundo a Polícia Rodoviária, cerca de 40 mil veículos já passaram pela rodovia para o feriado. Para o retorno, a expectativa é de tráfego intenso, com aproximadamente 70 mil veículos circulando entre domingo e segunda-feira.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção, especialmente na serra, respeitem a sinalização e, se possível, programem a viagem fora dos horários de pico para evitar congestionamentos e garantir mais segurança no trajeto.

Na semana passada, a Concessionária Novo Litoral (CNL) divulgou o Plano Operacional Especial (POE), que será realizado até o dia 6 de abril, com o objetivo de garantir segurança viária, fluidez no tráfego e conforto aos usuários durante um dos períodos de maior movimentação nas rodovias que conectam principalmente com o litoral paulista. A operação, que conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Polícia Militar Rodoviária e da Artesp tem a expectativa de receber mais de 1 milhão de veículos ao longo dos cinco dias.

O planejamento operacional reforça uma tendência positiva já observada nas últimas grandes operações. Durante a Operação Verão, período de maior fluxo nas rodovias do trecho, foi registrada uma redução de 26% no número de vítimas fatais, mesmo com aumento significativo no volume de tráfego, resultado que também reflete a eficiência das campanhas educativas promovidas pela concessionária e a maior conscientização dos usuários.

Operação reforçada e monitoramento em tempo real

Com o aumento do fluxo, a CNL reforça equipes, amplia a frota e intensifica o monitoramento, com atuação estratégica nos horários de pico e nos principais acessos ao litoral. A operação prevê medidas para garantir fluidez, como controle de filas, sinalização provisória e, quando necessário, faixas reversíveis. Todas as ações são efetuadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.

Os usuários contarão com atendimento reforçado, equipes distribuídas ao longo do trecho, além das bases do SAU e totens de autoatendimento. Painéis eletrônicos e o sistema de monitoramento de chuvas na SP-098, integrado ao CCO, permitem ações preventivas para aumentar a segurança nas rodovias.

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