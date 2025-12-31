Mogi-Bertioga tem mais de 20km de lentidão na véspera de ano novo

A rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), registra mais de 20 quilômetros de lentidão na manhã desta quarta-feira (31), véspera do ano novo, sentido litoral.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, há lentidão do quilômetro 70, em Biritiba Ussú, Mogi das Cruzes, até o quilômetro 93, em São Lourenço, Bertioga.

Apesar do congestionamento, o trânsito apresenta condições boas, com tempo ensolarado e boa visibilidade. O tempo estimado de viagem é de 2 horas.