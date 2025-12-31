Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 31 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi-Bertioga tem mais de 20km de lentidão na véspera de ano novo

Tempo estimado para chegar ao litoral paulista é de 2 horas

31 dezembro 2025 - 09h35Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

A rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), registra mais de 20 quilômetros de lentidão na manhã desta quarta-feira (31), véspera do ano novo, sentido litoral.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, há lentidão do quilômetro 70, em Biritiba Ussú, Mogi das Cruzes, até o quilômetro 93, em São Lourenço, Bertioga.

Apesar do congestionamento, o trânsito apresenta condições boas, com tempo ensolarado e boa visibilidade. O tempo estimado de viagem é de 2 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homicídios no Alto Tietê crescem 38% com 94 assassinatos entre janeiro e novembro
Região

Homicídios no Alto Tietê crescem 38% com 94 assassinatos entre janeiro e novembro

Alto Tietê tem saldo de 8,7 mil vagas de emprego entre janeiro e novembro, aponta Caged
Região

Alto Tietê tem saldo de 8,7 mil vagas de emprego entre janeiro e novembro, aponta Caged

Procon de Ferraz notifica Sabesp por falta de água e pede restabelecimento imediato do fornecimento
Região

Procon de Ferraz notifica Sabesp por falta de água e pede restabelecimento imediato do fornecimento

GCM de Poá reforça segurança no fim de ano, frustra roubo e recupera moto
Região

GCM de Poá reforça segurança no fim de ano, frustra roubo e recupera moto

Poá garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Ano Novo
Região

Poá garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Ano Novo

Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá
Região

Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá