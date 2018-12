Mogi-Bertioga: tráfego deve aumentar entre este domingo e a véspera de Natal

A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, recebeu, na manhã deste sábado (22), um tráfego intenso no sentido litoral. A expectativa é de que o fluxo de veículos seja maior entre domingo (23) e a véspera ao Natal (24).

De acordo com o policial rodoviário, o tenente Fábio Marcos, o trânsito flui bem, porém o índice de maior movimento deve ocorrer no período entre 6 e 24 horas.

"Nossa previsão era aumentar o fluxo de veículos entre sexta-feira (21) e sábado. Essa característica de feriado, que se estende por quatro dias, acaba influenciando os motoristas em anteciparem a viagem para o litoral", explica.

Operação Verão

Ainda sem nenhum ponto de parada registrado, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) realiza até o dia 10 de fevereiro a Operação Verão, onde o efetivo terá um reforço de 600 policiais nas rodovias estaduais, que inclui a Mogi-Bertioga, a fim de esquematizar atividades que minimizem os impactos do intenso fluxo de veículos neste período de veraneio, além de proporcionar aos usuários maior conforto e segurança durante as viagens.

De acordo com o DER, até o momento não houve registro de acidentes graves. Entre as recomendações para uma viagem segura, Fábio explica a importância de respeitar as leis de trânsito para evitar infrações e possíveis acidentes.

"Não ultrapassar em locais proibidos, principalmente os acostamentos, isso apenas em caso de emergência, e o principal deles, não utilizar o aparelho celular enquanto dirige. Isso distrai a atenção do condutor, ocasionando sérios riscos de acidentes de trânsito", pontua.