Mogi busca atrair novas empresas com proposta de redução de ISS

O prefeito Caio Cunha protocolou na tarde desta quarta-feira (08/02), no Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, o Projeto de Lei que propõe a redução do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para empresas que prestam serviços ligados à tecnologia da informação e comunicação. A proposta visa reduzir a alíquota, que fica entre 3 e 5% para 2%.

“As empresas com base tecnológica são tendência não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um mercado muito relevante. Nossa cidade tem todo o potencial para entrar no radar desse segmento, gerando emprego, renda e movimentando a economia”, pontuou o prefeito.

O projeto tem o objetivo de promover o desenvolvimento local, a geração de empregos e o fomento das atividades econômicas, em especial das ligadas à tecnologia da informação e comunicação, abrangendo empresas que prestam diferentes serviços, desde análise e desenvolvimento de sistemas até suporte técnico em informática.

A proposta beneficia não só as empresas já instaladas em Mogi das Cruzes, mas também as que pretendem transferir suas atividades para a cidade. “Esse Projeto de Lei faz com que os empreendimentos tenham um atrativo para se instalar na cidade, o que vai gerar emprego e renda para os mogianos”, disse o presidente da Câmara, Marcos Furlan.

Em consonância à proposta, Mogi das Cruzes tem garantido a formação dos munícipes que pretendem iniciar uma carreira na área de tecnologia com o Mogi Tech Academy, uma plataforma com 169 cursos gratuitos e sem limite de vagas, distribuídos em 10 tipos de linguagens de programação: Java, C#, JavaScript, Python, PHP, SQL, NoSQL, HTML, CSS, Angular.

O programa é focado na formação e colocação profissional nas áreas de desenvolvimento de sistemas, programação, inovação e tecnologia, o que contribui para solucionar um significativo gargalo na área de tecnologia da informação. “O déficit de profissionais é crescente no Brasil e deve chegar a 800 mil vagas abertas e sem preenchimento até 2025. A plataforma vem para qualificar os mogianos em uma área cheia de possibilidades e que oferece boa remuneração”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura.

Também é uma área que proporciona crescimento profissional, valorização financeira e reconhecimento. Uma pesquisa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom) mostra que os empregos no setor cresceram 14,4% em 2021. A média é mais do que o dobro do registrado nacionalmente quando se trata de outras áreas.

“Com o Mogi Tech, oferecemos à população a formação necessária para que eles abracem as oportunidades quando as empresas começarem a chegar em nossa cidade. É o mogiano voltando a trabalhar em Mogi”, finalizou Caio Cunha.