Mogi busca novos investimentos para infraestrutura e saneamento

O prefeito Marcus Melo (PSDB) se reuniu, na quarta-feira (22), com o diretor-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Hugo Flores em busca de novos investimentos para Mogi das Cruzes. Durante o encontro, que aconteceu em São Paulo, o prefeito recebeu informações sobre os programas de financiamento mantidos pela instituição e fez uma apresentação de projetos da cidade para os setores de infraestrutura e saneamento. Além desses dois setores, a mobilidade é outra prioridade do município.

“Com o atual momento econômico, sabemos que as fontes de recursos estão reduzidas em todos os órgãos, mas é importante que o município esteja preparado para o futuro. Esta conversa faz parte desta aproximação, visando novos investimentos para Mogi”, afirmou Marcus Melo, que esteve acompanhado dos secretários municipais de Planejamento e Urbanismo, Cláudio de Faria Rodrigues, e de Finanças, Aurilio Caiado, além do vereador Antonio Lino (PSD).

O prefeito lembrou que outras reuniões com os executivos do banco deverão ser agendadas. Estes investimentos fazem parte das diretrizes traçadas pelo Plano Diretor e preparam a cidade para o futuro.

Trabalhos

Um dos exemplos de projetos é a continuação das Via Perimetral, com a construção dos trechos restantes, que ligam a Rodovia Henrique Eroles (SP-66), a Mogi-Guararema à Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura (SP-88), a Mogi-Salesópolis à Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. O projeto original desta obra é da década de 1980 e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo fará uma atualização, adequando às novas normas e necessidades atuais.

Outra meta é avançar no sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade. Atualmente, 95% do esgoto produzido na cidade é coletado e 61% é tratado. A meta da administração municipal para os próximos anos é a coleta de 96% e o tratamento de 71% do esgoto.

“Nosso foco principal são as obras estruturantes de infraestrutura e saneamento básico, porque são ações que podem melhorar muito a qualidade de vida dos mogianos. Mas, o município também está aberto a parcerias que possam trazer benefícios para a população em diversas áreas”, disse o prefeito.