Mogi Conecta Emprego promove dois processos seletivos com mais de 110 vagas disponíveis

O Mogi Conecta Emprego realizará ainda nesta primeira quinzena de janeiro dois processos seletivos com 113 vagas disponíveis para diversas funções em Mogi das Cruzes. A primeira seleção aceita inscrições on-line até domingo (14), por meio da plataforma do programa, com oportunidades de emprego para pessoas com deficiência (PCD). Já o segundo processo seletivo será na segunda-feira (15), na unidade do Mogi Conecta Emprego, no CIC de Jundiapeba.

Por meio do portal do Mogi Conecta Emprego, os interessados podem consultar todas as vagas disponíveis, além dos detalhes e requisitos necessários. Os candidatos que correspondam aos pré-requisitos exigidos serão convocados por WhatsApp ou e-mail até o dia 15.

As oportunidades para PCDs são as vagas na função de auxiliar de limpeza. Os outros cargos disponíveis são para agente de atendimento, aprendiz de mecânica de manutenção, assistente de compras, auxiliar de almoxarifado, carpinteiro, motorista de caminhão munck, recepcionista e jovem aprendiz.

Especificamente, o processo seletivo para as vagas de agente de atendimento será realizado presencialmente na unidade do Mogi Conecta Emprego de Jundiapeba, na próxima segunda-feira (15), a partir da 9h30. As mais de 100 vagas são destinadas a maiores de 18 anos de idade, com ensino médio completo. Os interessados devem se dirigir ao equipamento portando RG, CPF e um currículo atualizado.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4699-1900, via WhatsApp (11) 97422-4273, ou presencialmente nas unidades do Mogi Conecta Empregos, nos terminais Central e Estudantes, ou em Jundiapeba.

Serviço

Mogi Conecta Emprego - Terminal Central

Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 - Centro

Mogi Conecta Emprego - Terminal Estudantes

Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, s/nº - Centro Cívico

Mogi Conecta Emprego - CIC Jundiapeba

Alameda Santo Ângelo, 688 - Jundiapeba