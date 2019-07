Mogi: Conselho Tutelar do Centro volta para sede na Vila Sud Menucci nesta segunda-feira

O Conselho Tutelar do Centro volta a atender nesta segunda-feira (29) em seu antigo endereço: rua Astrogildo Faria, 33, na Vila Sud Mednucci (conhecido popularmente como Praça Rotary).

Desde o início do ano, o Conselho Tutelar do Centro estava atendendo provisoriamente no prédio 2 da Prefeitura de Mogi das Cruzes em função de problemas causados pelas fortes chuvas. O imóvel é alugado e passou por todos os serviços e melhorias necessários, garantindo o retorno com mais conforto e comodidade para os atendimentos prestados.

Neste final de semana, a equipe cuidará da mudança e ajustes necessários, porém sem necessidade de interrupção no atendimento. Quem precisar dos serviços do Conselho Tutelar do Centro pode entrar em contato pelos telefones 4799-3973 ou 99606-6499.

O Conselho Tutelar é o órgão encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e está definido pela lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990, em vigor desde 14 de outubro de 1990, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Mogi das Cruzes, são duas unidades, uma no Centro e outra no Distrito de Braz Cubas