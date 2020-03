Mogi dá início à programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, deu início, na manhã desta quinta-feira (5), à programação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, oficialmente celebrado neste domingo, 8 de março. O evento lotou o Theatro Vasques, com pessoas dispostas a discutir o tema da mulher na sociedade atual.

A abertura foi comandada pelo secretário municipal de Gestão, Marcos Regueiro e também teve discursos da diretora do Fundo Social, Renata Sasaki, representando a presidente do Fundo Social, Karin Melo, além do vice-prefeito, Juliano Abe, representando o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo.

Regueiro lembrou a história que deu origem ao Dia Internacional das Mulheres, no ano de 1857 e parabenizou as mulheres pelo papel que desempenham atualmente na sociedade e em suas rotinas. Já Renata Sasaki lembrou dos projetos que o Fundo Social desenvolve em prol das mulheres, como os cursos profissionalizantes e o Banco de Perucas e deixou uma mensagem para que as mulheres se apóiem e constantemente levantem umas às outras.

O vice-prefeito, Juliano Abe, falou sobre a necessidade de reflexão neste momento, lembrando que Mogi das Cruzes, assim como outras cidades, teve de criar estruturas de defesa e proteção à mulher, como a Patrulha Maria da Penha. Mas destacou também a importância e o valor das mulheres na realidade atual.

O evento também contou com uma roda de conversas, com a participação da juíza de Direito da 1ª Vara Família e Sucessões, Ana Carmem de Souza Silva, da defensora pública do Estado de São Paulo e conselheira do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Fernanda Bussinger e da procuradora-geral do Município, Dalciani Felizardo.

A juíza Ana Carmem de Souza falou sobre alienação parental e também sobre o histórico e as atualizações das legislações brasileiras referentes à guarda dos filhos. Já a defensora pública Fernanda Bussinger teve como foco as leis e políticas referentes à violência contra a mulher. Dalciani Felizardo, por fim, falou sobre a rede de atendimento à mulher existente em Mogi das Cruzes.

A secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva e a empresária Stepahanie S. Stein, também participaram da roda de conversas.

A programação continua nesta sexta-feira (6), com mais palestras, apresentações e atividades de cuidados pessoais, na Escola de Governo e Gestão da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que fica na rua Antenor Leite da Cunha, 55, na Vila Nova Mogilar.

Programação Dia Internacional da Mulher

Sexta-feira (6 de março)

Local: Escola de Governo e Gestão

8h30: Abertura

Marcus Melo, prefeito de Mogi das Cruzes

Palestras:

9h: Empoderamento e Direitos da Mulher

Dra. Jeruza Lisboa Pacheco Reis, advogada, especialista em Direto Empresarial, idealizadora de projetos sociais no âmbito de terapias complementares para mulheres em vulnerabilidade social

10h: Apresentação das atividades da Patrulha Maria da Penha – Guarda Municipal

Thais Nascimento, comandante da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes

11h: Apresentação sobre Atuação na Delegacia da Mulher

Dra. Luciana Amat, delegada de Polícia do Estado de São Paulo – DDM de Mogi das Cruzes

12h: Almoço

13h30: Cuidados Pessoais (auto maquiagem)

Sueli Cardoso, professora do Fundo Social (a participante deverá levar seu kit pessoal de maquiagem).

15h: Palestra e atividade prática com o tema "A Mulher e o Empoderamento da sua Autoestima"

Viviane Benvenuti, professora de Educação Física e nutricionista da Secretaria de Esportes

17h: Encerramento com sorteio de brinde