Mogi das Cruzes confirma 1º caso de coronavírus; no Alto Tietê 163 pessoas aguardam exames

Após um dia desde o último levantamento, o Alto Tietê registra um novo caso de coronavírus. A vítima é uma mulher de 43 anos residente de Mogi das Cruzes. O Alto Tietê agora registra 3 casos confirmados, um em Mogi e dois em Ferraz. A mulher de Mogi contraiu a doença, possivelmente, através do marido, que está internado em hospital na Capital, por suspeita de Covid-19. A Prefeitura aguarda a contraprova do exame.

Além da nova confirmação a região registra crescimento de 50,92% no número de casos suspeitos da doença, onde chegou a marca de 163 suspeitos. No levantamento divulgado na edição impressa do DS, na manhã desta quarta-feira, eram 108 suspeitos.

Os dados são divulgados diariamente pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Ainda nesta quarta-feira (18), os prefeitos do Condemat vão se reunir para discutir o assunto.

Conforme os dados divulgados na tarde de hoje, Mogi das Cruzes, além de confirmar caso da doença, é a cidade com mais suspeitos de Covid-19. Atualmente a cidade possui 37 casos suspeitos, com cinco casos descartados. Até o último levantamento a cidade registrava 24 casos suspeitos e aparecia como a segunda cidade com mais suspeitos de coronavírus.

Suzano, que até terça-feira (17) era a cidade com mais suspeitos do vírus, cresceu em um caso. Atualmente são 29 pessoas aguardando exames médicos, onde nove já foram descartados.

Arujá cresceu em um caso suspeito. Até a manhã de hoje eram seis suspeitos de coronavírus e agora são sete pessoas aguardando por exames médicos. Há apenas um casos já descartado.

Biritiba-Mirim está entre as três cidades que não registrou aumento de casos suspeitos. Há apenas um paciente que ainda aguarda exames médicos.

Em Ferraz de Vasconcelos há dois casos confirmados. Uma mulher que trabalha na área da Saúde foi infectada pelo vírus, que posteriormente passou para o marido. A cidade resgistrou aumento de três casos suspeitos. Atualmente são 14 pacientes aguardando análise. Até o levantamento de ontem eram 11 suspeitos de coronavírus.

Guararema também está entre as cidades que não registraram aumento da doença. Os mesmos dois casos de ontem ainda são analisados.

Em Itaquaquecetuba o número de casos mais que dobrou. Até ontem, eram 17 suspeitos de coronavírus. De acordo com o levantamento desta quarta, a cidade registra 41 suspeitos. São dois suspeitos descartados.

Poá também registra crescimento no número de suspeitos. Eram 11 casos até terça-feira e o atual levantamento do Condemat registra 17 suspeitos com coronavírus.

Salesópolis também aparece entre as cidades sem novos registros da Covid-19. A cidade aguarda o único caso da doença passar por análise.

Já em Santa Isabel o número dobrou. Até a última terça-feira eram sete casos, e no levantamento da tarde desta quarta, os casos suspeitos saltaram para 14.