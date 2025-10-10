Mogi das Cruzes fortalece gestão do turismo com apoio do Sebrae-SP 

O turismo mogiano ganhou uma importante ferramenta desenvolvida pelo Sebrae-SP no Alto Tietê em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes. O Diagnóstico da Estrutura de Gestão do Turismo vai nortear ações e projetos voltados ao fortalecimento e à expansão do setor no município. A apresentação do documento, realizada nesta quinta-feira (9/10), contou com a presença de representantes do Sebrae-SP, da prefeita Mara Bertaiolli e de secretários municipais.

Iniciada em setembro, a iniciativa mapeou diversos eixos relacionados à atividade turística local, como a estrutura de atendimento ao turista, a governança e o arcabouço legal. O objetivo da consultoria é transformar Mogi das Cruzes em uma referência no turismo nacional, com base em dados e diretrizes técnicas.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, destacou o potencial turístico do município, com suas atrações naturais e manifestações culturais. “A cidade tem muitos atrativos, como os distritos de Sabaúna e Taiaçupeba, festas típicas e uma gastronomia muito rica. O turismo já é uma potencialidade de Mogi das Cruzes e o diagnóstico comprovou isso, com resultados positivos em todos os eixos avaliados. Queremos apoiar o avanço e o aprimoramento do setor”, afirmou.

Integrada ao programa Cidade Empreendedora do Sebrae-SP, a iniciativa prevê uma série de consultorias voltadas ao desenvolvimento do turismo local, com foco no médio e longo prazo. Entre as ações previstas estão o fortalecimento da governança, a estruturação da gestão municipal, do arcabouço legal e do sistema de gestão de informações turísticas, além do desenvolvimento do Plano de Destino Turístico Inteligente.

A prefeita Mara Bertaiolli ressaltou a importância da integração com o Sebrae-SP para o desenvolvimento do setor. “É o começo de muitas parcerias, e quem ganha com isso é a cidade. O Sebrae-SP realiza um trabalho maravilhoso, com muita competência”, destacou.

Também participaram do encontro a gestora regional de Políticas Públicas do Sebrae-SP no Alto Tietê, Daniella Lira; a gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae-SP no Alto Tietê, Samira Gardziulis; o consultor do projeto, Antônio Carlos Thobias Junior; além dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sadao Sakai; de Habitação Social e Regularização Fundiária, Romildo Campello; a chefe de gabinete, Neusa Marialva; e o adjunto Paulo Eduardo Oliveira; e o diretor de Turismo, Luiz Martins.