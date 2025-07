Mogi das Cruzes recebe a maior feira estudantil do Alto Tietê: Decola Jovem 2025

A cidade de Mogi das Cruzes vai ser palco da 4ª edição do Decola Jovem, a maior feira de educação, carreira e propósito do Alto Tietê. O evento, que já impactou mais de 15 mil estudantes ao longo de sua história, acontecerá no dia 04 de setembro, das 8h às 21h, no Clube de Campo, com entrada gratuita e uma programação intensa de conteúdo, experiências e oportunidades.

Com foco em conectar jovens ao mercado de trabalho, à educação de qualidade e ao autoconhecimento, o Decola Jovem é muito mais do que uma feira: é um movimento que une empresas, universidades, startups, ONGs, influenciadores e profissionais renomados em um ambiente inspirador de aprendizado e conexão.

A edição 2025 contará com stands de universidades, cursos técnicos, oficinas práticas, rodas de conversa, sorteios de bolsas de estudo, mentorias presenciais e ativações interativas. Jovens terão a oportunidade de conversar com empreendedores, descobrir novas possibilidades de carreira e acessar caminhos concretos de formação e empregabilidade.

“O Decola Jovem quebra barreiras e abre caminhos. Ele inspira futuros, fortalece a crença na educação e impulsiona empresas da cidade ao aproximar jovens talentos do mercado de trabalho e da qualificação profissional. Esta edição será ainda mais impactante, reunindo estudantes de toda a região do Alto Tietê”, destaca Malu Fernandes, vereadora em Mogi das Cruzes e idealizadora do projeto.

O evento também traz novidades: pela primeira vez, haverá uma programação exclusiva para estudantes universitários, com foco em desenvolvimento de carreira, networking e acesso a estágios e vagas de emprego.

A força do Decola também se reflete nas marcas que caminham junto com o projeto. Nesta edição, já estão confirmadas SEBRAE, Vidha, Anhembi Morumbi, CNA, Universidade São Judas, Anhanguera, Bunkyo Empresarial, Náutico Mogiano, CIEE, Sicredi, entre outras instituições que acreditam no potencial da juventude e investem ativamente no seu futuro.

SERVIÇO

Decola Jovem 2025

04 de setembro de 2025 (quinta-feira), das 08h às 21h

Clube de Campo de Mogi das Cruzes/SP

Entrada gratuita

Informações: @decolajovem | decolajovemmogi@gmail.com