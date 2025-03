Mogi das Cruzes recebe o Prêmio Excelência Educacional do programa Alfabetiza Juntos SP

Mogi das Cruzes recebeu, nesta terça-feira (25/03), o Prêmio Excelência Educacional, que reconheceu 22 escolas municipais, que atingiram o Índice de Excelência Educacional (IEE), do Programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Neste ano, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está retomando e fortalecendo a parceria com o Governo Estadual para avançar na qualidade da educação oferecida aos estudantes da rede municipal de ensino.

A Secretaria de Educação fez a adesão junto ao Governo Estadual para o uso do Matific e materiais didáticos, além do acesso às formações para professores e gestores. No momento está sendo realizada a avaliação de Fluência Leitora deste ano e o município também participará das avaliações do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) para os ciclos I e II do ensino fundamental.

A equipe do Departamento Pedagógico da Pasta também está desenvolvendo ações com base na recuperação das aprendizagens com destaque para as turmas do 5º ano, avaliação para todos os estudantes, ampliação do processo formativo, acompanhamento das escolas e novos projetos.

A cerimônia de Pactuação e Premiação do programa aconteceu no Memorial da América Latina, na capital, e contou com a presença da secretária de Educação, Darly Aparecida de Carvalho e da adjunta da Pasta, Maria Aparecida Cervan Vidal. “Parabenizamos todas as escolas que foram reconhecidas na premiação com equipes tão comprometidas e dedicadas. Estamos fortalecendo nossa parceria para avançarmos na qualidade da educação oferecida em nossas escolas”, disse a secretária.

O evento reuniu o secretário da Educação, Renato Feder; a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, além de prefeitos e secretários municipais de educação, e representantes das instituições parceiras do Alfabetiza Juntos SP, a Fundação Lemann, Instituto Natura, Associação Bem Comum, Parceiros da Educação e Sesi.

Escolas premiadas:

Prof. Afonso Caporali Filho; Coronel Almeida; Antonio Nacif Salemi; Profª Auta Cardoso de Mello; Prof. Benedito Estelita de Mello; Carlos Alberto Lopes; Prof. Dermeval Arouca Prof; Prof. Eulálio Gruppi; Profª Heliana Mafra Machado de Castro; Henrique Peres; Kaoru Hiramatsu; Profª Maria Aparecida de Faria; Profª Maria Colomba Colella Rodrigues; Profª Maria Eugênia Fochi de Araújo; Profª Maria José Tenório de Aquino Silva; Prof. Mario Portes; Monteiro Lobato; Nossa Senhora da Conceição; Dom Paulo Rolim Loureiro; Prof. Sérgio Hugo Pinheiro; Profª Sonia Brasil de Siqueira Andreucci; Dr. Waldir Paiva de Oliveira Freitas;