Mogi das Cruzes recebe projeto cultural Cine Leitura em agosto

Mogi das Cruzes recebe, nesta sexta-feira (22) e sábado (23), o projeto cultural Cine Leitura, que disponibilizará de forma gratuita estruturas móveis totalmente equipadas, levando literatura, cinema, teatro e brincadeiras educativas para crianças e jovens estudantes de escolas municipais.

A iniciativa, realizada pelo Instituto Eco Ambiental Social com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Rouanet), tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e incentivar o hábito da leitura de forma lúdica e interativa.

No dia 22 de agosto, o Cine Leitura visitará duas escolas municipais às 9h30 – EM Profª Maria Luiza Menezes da Fonseca (Rua Sussumu Mori, 40 – Vila Jundiaí); e às 14h30 – EM Profª Cleonice Feliciano (Rua Guaratinga, 400 – Jardim Piatã).

A estrutura conta com livros impressos (incluindo títulos em braille), e-books, audiobooks, filmes infantis e infanto-juvenis, projetor e home theater, além de cenário, fantoches, dedoches, jogos e brinquedos. Com esses recursos, poderão ser realizadas contações de histórias, rodas de leitura e pequenas apresentações teatrais.

No dia 23 de agosto, das 8h às 9h, haverá capacitação para professores no Centro Municipal de Formação Pedagógica – Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, 55 – Vila Nova Mogilar). A oficina apresentará técnicas de contação de histórias e estratégias para integrar o Cine Leitura ao ambiente escolar, ampliando seu impacto pedagógico.

“A proposta é criar experiências culturais que despertem a imaginação e fortaleçam o aprendizado, tornando a leitura e as artes parte do cotidiano das crianças e adolescentes”, destaca a coordenação do projeto.

Sobre a Niterra

Desde abril de 2023, a multinacional NGK SPARK PLUG, fundada em 1936, em Nagoya (JAP), e a maior fabricante e especialista mundial em velas de ignição, com forte presença em todos os continentes, entrou em um processo de expansão e passou a se chamar oficialmente Niterra Co., Ltd. A combinação vem das palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”. A mudança, expressa o comprometimento para uma sociedade mais ambientalmente sustentável e um planeta mais brilhante. No Brasil, a empresa atua há 66 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e possui uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP).

Serviço

Projeto: CINE LEITURA

Data: 22 de agosto – 9h30 e 14h30 (escolas municipais)

Capacitação para professores: 23 de agosto – 8h às 9h (CEMFORPE)

Público-alvo: diretores, coordenadores, professores das escolas EM Profª Cleonice Feliciano e EM Profª Maria Luiza Menezes da Fonseca Realização: Instituto Eco Ambiental Social

Patrocínio: Niterra do Brasil

Redes sociais:

@ecoambientalsocial (Instagram)

@institutoecoambiental (Facebook)