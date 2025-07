Mogi das Cruzes sedia curso gratuito de esportes paralímpicos

O município de Mogi das Cruzes será o próximo destino do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, em uma nova etapa que começa nesta terça-feira (15). A capacitação, voltada para profissionais de educação física, ocorre no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, na Vila Mogilar, até o dia 18 de julho.

A iniciativa, promovida pelo Governo de São Paulo, é resultado da parceria entre as Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. Serão disponibilizadas 200 vagas para professores de educação física da rede pública e privada, estudantes do último ano da graduação em educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas, como clubes, entidades e associações.

Os interessados podem se inscrever pelo site ou diretamente no local do curso, durante o período das aulas, conforme a disponibilidade de vagas. Ao final da qualificação, os participantes receberão certificado.

Para o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a capacitação é uma ferramenta fundamental de transformação. “Ao investir na formação de profissionais, o Governo de São Paulo está promovendo mais oportunidades e garantindo que as pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte com qualidade e respeito às suas necessidades.”, afirma.

O programa tem como objetivo fomentar o esporte paralímpico, oferecendo capacitação técnica com base teórica e prática em diversas modalidades, como atletismo, futebol de cegos, halterofilismo, natação, tênis de mesa, vôlei sentado, basquete em cadeira de rodas e goalball.

O Programa de Desenvolvimento Paralímpico foi criado em 2021, após uma parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. O programa já capacitou mais de 10 mil profissionais de educação física em mais de 100 etapas, em 70 municípios no estado de São Paulo. Em 2024, o Programa realizou 36 etapas em diversas cidades no estado, com mais de 4,2 mil participantes certificados.

Serviço

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data:15 a 18 de julho de 2025

Local: Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos - R. Prof. Ismael Alves dos Santos, 560 - Vila Mogilar - Mogi das Cruzes - SP