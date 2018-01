Mogi decide manter valor da tarifa de ônibus em R$ 4,10

O prefeito Marcus Melo (PSDB) anunciou, ontem, a manutenção da tarifa do sistema de transporte coletivo em Mogi das Cruzes em R$ 4,10. A medida foi anunciada após a realização de estudos pela Secretaria Municipal de Transportes, que levaram em conta a inflação apurada em 2017, os custos do sistema e a aprovação pela Câmara Municipal da isenção da cobrança do ISS para o setor.

“A Prefeitura fez a análise da solicitação apresentada pelas duas empresas que operam o transporte em Mogi das Cruzes. São levados em conta as despesas que as concessionárias dentro da operação. Foi feito um levantamento de todo o sistema, número de partidas, quantidade de passageiros, quilometragem percorrida, valor dos insumos utilizados. E neste momento, a Prefeitura mantém o valor da passagem em R$ 4,10”, afirmou Marcus Melo.

O prefeito lembrou ainda que a aprovação pela Câmara Municipal da isenção da cobrança do ISS para o setor de transporte coletivo foi determinante para que não houvesse reajuste no valor da tarifa. Além disso, a inflação de 2,94% apurada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e a queda no valor de insumos como pneus, óleos e lubrificantes também foram levados em conta.

“Quem paga o valor do ISS é o usuário final, uma vez que ele faz parte do cálculo do custo geral do sistema. O conjunto destes fatores analisados possibilitaram a manutenção dos valores”, disse o prefeito. No início do mês, as empresas concessionárias haviam protocolado solicitação de aumento na tarifa para R$ 5,33.

O sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes tem 83 linhas, que são operadas por 244 ônibus. Todos os dias, são feitas 4.785 viagens. Mensalmente, são transportados 3,28 milhões de passageiros, sendo que cerca de 30% possuem algum tipo de gratuidade. Além disso, são realizadas 348 mil integrações entre linhas por mês, com a utilização do Cartão SIM.

Em 2017, o sistema recebeu 24 novos ônibus para renovação da frota. Além disso, 26 novos ônibus passaram a contar com sistema de wi-fi e foi lançado o programa Mogi no Ponto, um aplicativo em que o usuário pode saber o tempo em falta para o ônibus chegar ao seu ponto de interesse.