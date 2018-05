Mogi decreta estado de emergência e determina requisição de combustível

O prefeito de Mogi das Cruzes Marcus Melo (PSDB) decretou, nesta sexta-feira (25), estado de emergência na cidade e determinou a requisição de combustíveis dos postos do município para abastecimento exclusivo de veículos oficiais da Prefeitura – caso seja necessário para não interromper os serviços públicos essenciais. A decisão foi tomada devido ao desabastecimento provocado pela paralisação dos caminhoneiros. A greve, que já dura cinco dias, afeta vários setores e causa escassez de insumos em todo País.

Os estoques de combustível dos veículos oficiais estão acabando, o que é mais preocupante no caso de veículos de atendimento essencial, como ambulâncias, transporte escolar e viaturas da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, entre outros.

O documento autoriza os secretários de Segurança e de Serviços Urbanos a identificar e requisitar o estoque de combustíveis de postos do município, e também dá permissão à Guarda Municipal para “utilizar os meios que forem estritamente necessários ao cumprimento da requisição”.

Antes da decretação do estado de emergência, a Prefeitura já havia adotado medidas de contingenciamento para reduzir o consumo dos veículos e evitar a interrupção dos serviços essenciais.

Saúde

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informa que diante da falta de combustível, os chamados serão regulados pela equipe médica da regulação, com prioridade às ocorrências “vermelhas”, como acidentes de trânsito, atropelamentos, paradas cardiorrespiratórias, ferimentos por arma de fogo ou arma branca, por exemplo.

Transporte público

Desde a manhã de quinta-feira, foi adotado um plano emergencial com a redução da frota. Para este fim de semana, haverá redução de 20% do número de ônibus hoje, em relação aos sábados normais. No domingo, será mantida a frota utilizada aos domingos.

Semae

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) recomenda economia de água, já que não houve entrega de produtos químicos para o tratamento, e o estoque começa a ficar baixo, sendo suficiente apenas para alguns dias. A autarquia espera que a normalização da entrega ocorra na próxima semana, para que não haja necessidade de interromper a distribuição.

Há ainda uma recomendação específica aos moradores do Parque São Martinho e Jardim Nove de Julho, bairros que recebem serviço de caminhão-pipa para complemento do abastecimento público. Desde a última quinta-feira, a autarquia não recebeu asfalto, material utilizado na recomposição do pavimento após as manutenções e ligações de água e esgoto. A Chácara Guanabara, abastecida por caminhão-pipa, também pode ter o serviço reduzido.