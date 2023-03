Mogi e DER entregam recuperação de 20 quilômetros da estrada do Taboão

Os trabalhos realizados pelo DER compreenderam a recuperação funcional de 20 quilômetros da estrada do Taboão, entre o encontro com a rodovia Mogi-Dutra e o município de Santa Isabel. Os serviços compreendem recapeamento da estrada, reparos na estrutura, restauração do sistema de drenagem e melhorias na sinalização. O investimento nas obras é R$ 16.742.503,87.

“Estamos viabilizando o desenvolvimento de Mogi das Cruzes. Há pouco tempo, não tínhamos esta estrada em boas condições e a partir de agora, com a estrada recuperada, as condições são mais favoráveis para que mais empregos sejam gerados, para que a produção seja escoada com mais agilidade, hoje entregamos mais condições para novos investimentos. Agradeço ao DER pelas obras e às empresas da Agestab por esperarem e pela garra de empreenderem”, destacou o prefeito Caio Cunha.

Ele lembrou ainda que a Prefeitura vem investindo na melhoria da infraestrutura viária em diversas regiões da cidade, com o programa Nova Mogi Pavimentação. “Hoje, temos o maior programa de recape da história de Mogi das Cruzes, o que dá condições de desenvolvimento, aumento de receita e oportunidades”, completou.

As discussões para a recuperação da estrada do Taboão começaram em fevereiro de 2021, com uma reunião entre o prefeito Caio Cunha e representantes do DER. Os trabalhos de recuperação foram iniciadas em novembro de 2021 e foram concluídos no início deste ano.

Além dos serviços realizados pelo DER, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana complementou a sinalização em toda a extensão da via, sob jurisdição de Mogi das Cruzes. A via também recebeu a implantação de lombadas em locais apontados como mais críticos.

Também participaram da cerimônia, a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler, os secretários municipais de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres, de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura, e de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, o presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, os vereadores Gustavo Siqueira, Johnross Jones, Carlos Lucarefski, Edson Alexandre Pereira e Vitor Emori, o representante da Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão, Melchor Simão Barbosa, do presidente da Associação Cultural e Agrícola do Itapeti, Daniel Haga, além de representantes da comunidade.

Volta Fria

Após a cerimônia de entrega das obras da estrada do Taboão, o prefeito Caio Cunha e os representantes do DER fizeram uma vistoria na estrada da Volta Fria, que está recebendo serviços de pavimentação e recuperação. Os trabalhos, que estão sendo executados pelo departamento estadual, compreendem 11,66 quilômetros, entre a Via Perimetral e a avenida Guilherme George, em Jundiapeba. A previsão que os trabalhos sejam entregues em julho.

