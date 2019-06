Mogi deve firmar irmandade com Yongkang

O vice-prefeito Juliano Abe e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Social, Clodoaldo de Moraes, estiveram nesta segunda-feira (10) na futura cidade-irmã de Mogi das Cruzes para cooperação socioeconômica. Trata-se de Yongkang, na China. Ambos trabalharam nas tratativas com as autoridades chinesas para assinatura do acordo no Brasil, em julho próximo.

Ao lado dos demais integrantes da comitiva formada por representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), da diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e de empresários convidados da Câmara Geral de Empresários Chineses no Brasil, Abe e Moraes conheceram o parque de empresas de hardwares para uso doméstico e industrial, que inclui a fabricação de ferramentas, utilidades para a casa e equipamentos diversos.

"Está na hora de Brasil e China se unirem nas suas pontualidades para fazer frente aos bloqueios de mercado impostos por outras nações. Mogi possui metade da área geográfica de Yongkang, mas está entre as 60 maiores economias do Brasil e tenho certeza de que esta irmandade trará desenvolvimento às nossas cidades", declarou o vice-prefeito que integra a comitiva como representante do prefeito Marcus Melo, responsável pelo início de estreitamento de laços entre os mogianos e os chineses.

O secretário de Desenvolvimento frisou que Mogi tem áreas apropriadas para abrigar novos empreendimentos, assim como logística privilegiada, mão de obra qualificada e uma rede institucional de apoios, liderada pela Prefeitura. “Mostramos nosso potencial e atrativos para estimular o empresariado chinês a investir em nossa Cidade, gerando empregos e renda”, descreveu Moraes.

Formado ainda pelo presidente da Câmara Municipal, Sadao Sakai, e pelo vereador Jean Lopes, ambos mogianos, o grupo do Alto Tietê também esteve na Dahua Technology, uma das maiores empresas de segurança que possui filial no Brasil e oferece soluções para monitoramento. "Começamos a parceria entre a Dahua e Mogi das Cruzes em fevereiro e já estamos para inaugurar um sistema inovador em videomonitoramento que vai melhorar muito a segurança em nossa Cidade", afirmaram os vereadores.

Mais segurança

A utilização de câmeras com reconhecimento facial reforçou a estrutura de segurança da mais recente quermesse da Festa do Divino Espírito Santo, encerrada neste domingo (9). Os equipamentos foram instalados em uma parceria entre a Prefeitura de Mogi e a Dahua, sem custos para a administração municipal.

As câmeras com reconhecimento facial foram colocadas na entrada da quermesse e na área das barracas. Além disso, um drone, também com equipamento de reconhecimento facial, monitorou o local durante os dias da festa.

Os equipamentos ficaram conectados aos bancos de dados de pessoas procuradas e desaparecidos. As imagens foram analisadas pelo sistema em tempo real e os flagrantes, comunicados imediatamente à Polícia Militar e à Guarda Municipal.

A disponibilização dos equipamentos de monitoramento para a Festa do Divino fez parte de um trabalho de aproximação entre Mogi das Cruzes e China. Em março, a Dahua Technology já havia doado dois conjuntos de monitoramento para viaturas, que incluem câmeras instaladas nos veículos, gravador, HD, microfone e tela touch.

Os equipamentos vêm sendo utilizados pela Guarda Municipal no patrulhamento, ampliando o alcance do trabalho, uma vez que as câmeras podem cobrir uma área maior, completando a atividade dos guardas.