Mogi deve gerar quase 300 empregos com novas redes de varejo

Representantes de duas redes nacionais de varejistas estiveram na manhã desta quinta-feira (16) na Prefeitura de Mogi das Cruzes para confirmar a instalação de duas lojas no município. O prefeito Caio Cunha recebeu João Nassar, diretor de expansão da Cobasi - uma rede do segmento de pet shop e que também vende produtos para casa e jardim - e Rafael Lopes Filho, vice-presidente da Joli, rede do setor de materiais de construção.

A previsão é que as empresas sejam implantadas nos próximos meses na área de concessão do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, no Mogilar, administrado pela empresa Atlântica Construções, Comércio e Serviços.

De acordo com os representantes das redes varejistas, a nova loja da Joli deve gerar cerca de 100 empregos diretos e outros 150 indiretos, entre fornecedores, promotores, entregadores, montadores e outras funções. Já a nova unidade da Cobasi deve empregar em torno de 35 pessoas.

Durante a reunião no Gabinete, o prefeito Caio Cunha apresentou aos executivos das duas empresas o trabalho de incentivo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação para atrair novos negócios, assim como fomentar a manutenção e expansão das empresas já instaladas no município. Estas iniciativas se dão por meio de ações como parcerias na seleção de novos trabalhadores, capacitação de mão de obra e concessões de benefícios fiscais, por exemplo.

"Mogi das Cruzes está ganhando um presente. Além de mais emprego e renda para os trabalhadores mogianos, o investimento destas duas redes aquece a economia do município, inicialmente no setor da construção civil, durante a implantação, e depois no comércio. Só tenho a agradecer as duas empresas por acreditarem no potencial de nossa cidade quando decidiram ampliar seus negócios", comentou o prefeito.

A secretária de Mobilidade Urbana, Cristiane Ayres, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Pedro Komura, também participaram do encontro.