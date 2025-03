Mogi divulga agenda cultural para o mês das mulheres

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acaba de divulgar as diversas atividades culturais previstas para este mês das mulheres. O público poderá participar de diversas atividades culturais temáticas - como rodas de conversa, saraus, além de concerto e shows - espalhadas pelos equipamentos da cidade. Toda a programação é gratuita e faz parte do Março por Elas - organizado pela Secretaria da Mulher em parceria com as demais pastas.

Para a secretária municipal de Cultura, Yara Almeida, as atividades fomentadas para o público feminino devem ser contínuas durante todo o ano. "Mogi das Cruzes elegeu sua primeira prefeita mulher na história da cidade, estamos comprometidos com a valorização da imagem feminina na nossa sociedade atual. As mulheres atuam hoje em todos os setores da sociedade, e dentro do segmento cultural não é diferente, também somos a maioria. Nossa programação para este mês visa evidenciar o que as mulheres mogianas estão produzindo atualmente".

A partir do próximo dia 8, entra em cartaz na Pinacoteca de Mogi das Cruzes a exposição "Coralina Cores e Colagens". A exposição foi criada por alunos da Escola Estadual Historiador Isaac Grinberg - sob a orientação da professora Thayná Alves - e homenageia uma das maiores escritoras brasileiras, Carolina Maria de Jesus, celebrando a educação como ferramenta de transformação social.

Ainda no dia 8, será realizada a palestra "Empoderamento e empreendedorismo feminino" a partir das 18 horas, no Cemforpe, promovida pela Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Cultura.

O Casarão do Carmo também receberá ações especiais relacionados ao tema. No dia 11, acontece o Sarau Di'Versus em homenagem ao Dia das Mulheres, a partir das 19 horas, e no dia 19 a unidade sediará um evento homenageando a poeta mogiana Nyssia Freitas, com o Poetas em Pauta, também às 19 horas. Já no dia 25, é a vez do diálogo As diferenças que nos separam, às 19 horas, com a escritora mogiana do livro “As diferenças que nos separam – explicando a desigualdade social”, Tia Lú. (leia os detalhes de cada atração no portal do DS)