Mogi divulga edital para concurso público com 38 vagas; salários variam de R$ 1,6 a R$ 7,8 mil

A Prefeitura de Mogi das Cruzes divulgou nesta terça-feira (21/01) os editais do Concurso Público para vagas no serviço público da cidade. As provas serão feitas pelo Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). As inscrições poderão ser feitas entre os dias 27 de janeiro e 27 de fevereiro, de forma online, por meio do site da Fundação Vunesp, que é o www.vunesp.com.br.

Confira neste link os editais

Ao todo, 38 cargos de todas as escolaridades estarão recebendo inscrições. Os salários variam de R$ 1.642,97 a R$ 7.825,26. O número de vaga disponível e as funções em que será disponibilizado o cadastro reserva estão disponíveis nos editais.

Após o preenchimento de dados no site da Vunesp, o candidato deverá pagar uma taxa que varia de acordo com a vaga desejada. Se a vaga exigir apenas o ensino fundamental, o valor é de R$ 38,00. Para o ensino médio, o valor será de R$ 50,00. Já para vagas que exijam curso superior, a taxa de inscrição será de R$ 70,00. A efetivação da inscrição será concluída após a confirmação de pagamento do boleto bancário.

As datas das provas serão agendadas pela Vunesp. Para saber sobre horário, data e local do exame o candidato deverá consultar o site da fundação.