Mogi divulga pesquisa que avalia percepção da população sobre o turismo local

Os moradores de Mogi das Cruzes podem responder à pesquisa on-line de como percebem o turismo na cidade. A avaliação é realizada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (CIET/ SETUR – SP), e visa aferir como os munícipes veem o turismo em seus municípios e regiões. O estudo é fundamental para o planejamento de ações, programas e iniciativas, tanto por parte da Prefeitura como também do Governo do Estado. A pesquisa pode ser respondida neste link.

A Coordenadoria Municipal de Turismo lembra que o CIET publica um relatório detalhado da pesquisa por município, documento esse que é fundamental não só para obter um diagnóstico da situação no que se refere à opinião pública, como também para desenhar e executar futuras ações de forma assertiva, conforme as opiniões e demandas expressadas no estudo.

As respostas podem ser enviadas até o dia 9 de fevereiro. Pelo formulário, os interessados devem informar alguns dados pessoais e então preencher, em questões de múltipla escolha, suas impressões sobre o desempenho e o impacto do turismo de sua cidade.