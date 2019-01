Mogi divulga programação musical de janeiro das feiras noturnas da cidade

A Secretaria de Agricultura divulgou nesta quarta-feira (2) a programação das feiras noturnas da cidade para o mês de janeiro. Neste mês de férias escolares, os artistas, que fizeram sucesso nas edições de 2018, retornarão para animar o grande público que aproveita os espaços para se reunir com a família e amigos e fazer as compras no período noturno. A primeira atração de 2019 será o cantor Adney Andrade, com seu estilo eclético, que estará nesta quinta-feira (3) na feira da Rua Braz Cubas, 470, no Centro.

A programação deste mês nas feiras oferece do melhor da MPB e clássicos da música internacional ao sertanejo com os sucessos atuais. As apresentações começam às 19 horas. A abertura das atrações musicais deste ano na feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, será com o cantor Ângelus, atração desta sexta-feira (4). O espaço receberá nos dias 11 e 25 de janeiro, a dupla sertaneja Pedro e Luiz e no dia 18, o cantor Adney Andrade.

Na Rua Braz Cubas, o cantor Ângelus será a atração do dia 10 e no dia 17, Andrade voltará a se apresentar na feira. A cantora Eliana Miranda levará ao espaço o pop rock e MPB nos dias 24 e 31 de janeiro. A primeira feira noturna da cidade, realizada às quintas-feiras, das 16 às 21 horas, completou cinco anos em dezembro com novas opções gastronômicas, além das barracas de frutas, legumes e verduras e área kids.

A feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, que acontece às sextas-feiras das 17 às 22 horas, fica na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar. Mais informações pelo telefone 4798-5136.