Mogi divulga programação musical de novembro das feiras noturnas

A cantora Eliana Miranda abrirá nesta quinta-feira (1º) a programação musical das feiras noturnas de Mogi das Cruzes, uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e os feirantes. No feriado de sexta-feira (2), dia de Finados, a feira noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar, receberá os clássicos da música dos anos 70 com o cantor Ângelus. As apresentações começam às 19 horas.

No dia 8 de novembro, o repertório eclético de Adney Andrade será a atração da feira do Centro. A cantora Eliana retorna à programação da feira do Mogilar no dia 9 de novembro. No feriadão do dia 15 de novembro, Dia da Proclamação da República, não haverá a edição da feira do Centro na quinta-feira. O cantor Dan Ribeiro que estreou na programação de outubro será a atração do dia 16 de novembro na feira do Mogilar.

A atração do dia 22 de novembro no Centro será o cantor Ângelus. O cantor Adney Andrade fará duas apresentações, sendo uma no dia 23 no Mogilar e outra no dia 29 no Centro. A dupla sertaneja Pedro e Luiz, que já é sucesso entre o público das feiras, encerra a programação no dia 30 de novembro.

A Secretaria de Agricultura está com as inscrições abertas para os músicos interessados em se apresentar nas feiras noturnas. É preciso preencher o formulário no site da Prefeitura e apresentar junto à cópia do RG e currículo e/ou portfólio para auxílio na divulgação na sede da Secretaria, no Mercado do Produtor, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

As feiras noturnas são um ponto de encontro para amigos e famílias e contam com uma variada praça de alimentação e diversas opções de hortifrutigranjeiros e outros produtos. A Feira Noturna do Centro é realizada, às quintas-feiras das 16 às 21 horas, na Rua Braz Cubas, 470 e a Feira Noturna do Mercado do Produtor Minor Harada, localizada na Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550, no Mogilar, acontece às sextas-feiras das 17 às 22 horas. Mais informações pelo telefone 4798-5136.