Mogi-Dutra é interditada nesta quarta-feira para concretagem de viaduto

O Departamento de Estradas de Rodagem vai interditar, na manhã desta quarta-feira (23), o tráfego da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, na altura do Km 38, em Mogi das Cruzes. A interdição, realizada das 9h às 17h, é necessária para execução de mais uma etapa dos serviços na via.



Após os trabalhos, a rodovia volta a ser liberada ao tráfego. A rodovia está devidamente sinalizada para alertar os motoristas e agentes de trânsito do DER darão apoio aos motoristas na orientação do tráfego.



Rota alternativa



Como rota alternativa, os usuários que trafegam pela SP 088 com destino a Mogi das Cruzes poderão seguir em direção à Rua Celso Cezar Amici. Na rotatória acessar a primeira saída para a rampa de acesso à Rodovia Pedro Eroles. Já no sentido do município de Arujá, utilizar a rotatória do Km 32 como retorno e seguir sentido Mogi das Cruzes.



Já de Arujá para a Estrada do Taboão, os usuários deverão seguir na direção na Rodovia Pedro Eroles, manter o veículo à direita e utilizar a saída "43" como retorno, continuar na direção da SP 088 e a direita na bifurcação, seguir as indicações para Dutra/Arujá/Santa Isabel e acessar novamente a Rodovia. No Km 38,420 pegar a saída em direção a Estrada Taboão do Parateí e na rotatória pegar a 3ª saída.



Empreendimento - A SP-088 passa por obras de duplicação da pista e modernização, com melhorias dos acostamentos, construção de viadutos, passarelas e posto de pesagem, entre o Km 32 e o Km 39,45. O investimento é de R$ 121,9 milhões por parte do Governo do Estado.