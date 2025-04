Mogi-Dutra é liberada parcialmente após interdição causada por acidente

A Rodovia Pedro Eroles (SP-88), conhecida como Mogi-Dutra, está liberada parcialmente no sentido Mogi das Cruzes. A via tinha passado por uma interdição no sentido após um acidente envolvendo um caminhão.

O veículo perdeu o controle e ficou atravessado na via. Ninguém ficou ferido. A interdição aconteceu por volta das 8h30 e a liberação parcial se deu às 9h45.

De acordo com o tenente André Belarmino, responsável pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no Alto Tietê, a liberação total será feita mais tarde. "Vamos liberar quando tiver condições de segurança. Ainda tem muito óleo na pista", disse. No momento, apenas uma faixa funciona no sentido Mogi das Cruzes.

A Concessionária Novo Litoral (CNL) informou que todas as medidas de segurança foram adotadas para que o veículo fosse removido de forma segura. As equipes da empresa seguem atuando para que a via seja liberada totalmente em breve.