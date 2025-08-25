Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogi-Dutra em Arujá é interditada a partir desta segunda para reparos

Interdição acontece entre 21h e 5h

25 agosto 2025 - 11h33Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/CNL)

A Rodovia Pedro Eroles, conhecida como Mogi-Dutra, será interditada a partir desta segunda-feira (25), no quilômetro 33, em Arujá, para serviços de fresagem e recomposição do pavimento. As intervenções acontecem entre 21h e 5h.

Os motoristas que desejam acessar ou sair da Rodovia Presidente Dutra (SP-088) devem seguir caminhos alternativos. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, para os motoristas que seguem sentido Rio de Janeiro, a entrada para Mogi das Cruzes e Arujá é no quilômetro 201, acesso A.

Para o sentido São Paulo, os veículos devem seguir até o quilômetro 194, fazer o retorno, e acessar as cidades.

A Concessionária explica que as obras fazem parte de um conjunto de intervenções emergenciais. O objetivo é a recuperação de 212 quilômetros de pavimento, além de ações em sinalização vertical e horizontal, iluminação, drenagem, contenções e outros serviços que visam aumentar a segurança, o conforto e a fluidez do tráfego.

Ainda segundo a CNL, os trabalhos seguem um cronograma validade pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e alinhados com a concessionária CCR Rio-SP e com o Policiamento Rodoviário Federal.

Durante as obras, painéis de mensagens estarão posicionados em pontos estratégicos, orientando os motoristas sobre os acessos e retornos disponíveis na Rodovia Presidente Dutra. Para informações a atualizações sobre as condições do tráfego, os motoristas podem entrar em contato com a CNL pelo 0800 098 8855, disponível 24horas.

