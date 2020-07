Mogi-Dutra terá nova interdição na tarde desta quarta (8) para detonação de rochas

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interditará nesta quarta-feira (08) o tráfego de veículos pela Rodovia Pedro Eroles (SP 088), a Mogi-Dutra, na altura do Km 33,600 (estaca 80), em Arujá. O bloqueio acontecerá entre 14h e 16h e é necessário para que os serviços de detonação de rochas, que integram as obras de duplicação da SP 088, sejam realizados. Após os trabalhos, a rodovia volta a ser liberada ao tráfego normal.

Toda a sinalização de alerta aos motoristas foi implantada ao longo da rodovia e mensagens também serão veiculadas pelos canais de comunicação com o usuário do DER, pelo perfil do Twitter @_dersp, por boletins no site do órgão www.der.sp.gov.br e por meio da Central de Operações e Informações 0800 055 5510.

Rota alternativa

Como rota alternativa, os usuários poderão trafegar pela SP-056 (Estrada de Santa Isabel) e SP-021 (Rodoanel):

A - Rodovia Pedro Eroles, sentido Mogi das Cruzes a Arujá: 1 – utilize a rampa de acesso a São Paulo e siga pela Rodovia Ayrton Senna; 2 – na saída 35, pegue o acesso a Itaquaquecetuba e, em seguida, o acesso a Arujá à esquerda e siga pela Rodovia Alberto Hinoto (também conhecida como Estrada de Santa Isabel) até chegar a Arujá;

3 – alternativamente, na Rodovia Ayrton Senna, km 36, acesse o Rodoanel e, na bifurcação, siga na direção Dutra/Fernão Dias. Na Rodovia Presidente Dutra, use as faixas da direita e pegue a saída em direção a Arujá. Na saída 119 da Rodovia Presidente Dutra, acesse Arujá;

B - Rodovia Pedro Eroles, sentido Arujá a Mogi das Cruzes: 1 – Siga em direção a Arujá até a rotatória no cruzamento com a Estrada de Santa Isabel; 2 – vire à esquerda e siga pela Rodovia Alberto Hinoto (também conhecida como Estrada de Santa Isabel) até chegar a Itaquaquecetuba, cruzamento com a Estrada do Mandi;

3 - Vire à direita e, em seguida, acesse a Rodovia Ayrton Senna e prossiga até a saída 45, sentido Mogi das Cruzes;

Empreendimento

As obras de duplicação da rodovia Mogi-Dutra, entre Mogi das Cruzes e Arujá, seguem em ritmo acelerado, apesar da pandemia, e com previsão de conclusão para novembro deste ano.

Já foram executadas intervenções como terraplanagem, muros de contenção, implantação da fundação de barreira News Jersey no eixo da pista, concretagem das vigas das passarelas, além de execução de guias, sarjetas e calçadas. Foram também iniciados os serviços de implantação do viaduto sobre a linha férrea, km 38,700.

As próximas etapas incluem tubulações do viaduto do km 38,700, revestimento asfáltico, lançamento das vigas dos viadutos, restaurações, cravação das estacas pré-moldadas do viaduto do km 35, entre outros.

Lembrando que, em razão da pandemia, a empresa contratada foi orientada a seguir todos os padrões de limpeza e higiene para evitar a disseminação da doença e garantir a segurança de todos os colaboradores.

A SP-088 passa por obras de duplicação da pista e modernização, com melhorias dos acostamentos, construção de viadutos, passarelas e posto de pesagem, entre o Km 32 e o Km 39,45. O investimento é de R$ 121,9 milhões por parte do Governo do Estado.