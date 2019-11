Mogi-Dutra vai receber duas passagens de fauna, afirma DER

A Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, vai receber duas passagens de fauna. Ambas já estão em fase de implantação na via. As informações são do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A rodovia recebe obras de duplicação e modernização entre Arujá e Mogi das Cruzes, e já tem três passagens de fauna no trecho já duplicado. Elas são implantadas em rodovias de pista dupla com zonas de mata, onde há a impossibilidade da travessia de animais.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), em 2019, 880 animais morreram no primeiro semestre em rodovias atendidas pelas concessionárias SP Mar e Ecopistas.

No ano passado, esse número foi de 894 no mesmo período e, ao longo de todo o ano de 2018, foram 1.568 fatalidades.

O DER não disse se outras vias administradas pelo departamento no Alto Tietê receberão o sistema, mas destacou que as maiores ocorrências na região ocorrem por conta de animais domésticos, como cachorros ou gatos, além de bovinos e equinos, já que as vias, em sua grande parte, são urbanizadas.

Inspeções

Em locais de áreas de pastagens e criação de animais domésticos, o DER realiza inspeções diárias, onde são vistoriadas as condições físicas das cercas divisórias da faixa de domínio das rodovias. Esse trabalho é feito pelas Unidades Básicas de Atendimento (UBAs).

Além disso, as outras rodovias que cortam a região receberam sinalização rodoviária com mensagens educativas e placas de advertência contemplando espécies da fauna silvestre existentes nos locais.

Punições

Na ocorrência de acidentes, caso fique comprovada a culpa ou força maior, o dono ou detentor do animal terá que ressarcir os danos causados no incidente.

Os proprietários do animal ainda poderão ser responsabilizados criminalmente, com base no artigo 936 da Lei n° 10.406/2002.

Os usuários que flagrarem animais soltos em rodovias administradas pelo DER no Alto Tietê podem comunicar o fato pelo telefone 0800 055 5510.