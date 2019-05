Mogi é destaque no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Os melhores projetos de apoio ao micro e pequeno empreendedor no Estado de São Paulo nas áreas de Desburocratização e Implementação da Rede Simples e de Inovação e Sustentabilidade são desenvolvidos em Mogi das Cruzes. A Prefeitura foi a grande vencedora do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, realizado na última terça-feira (21), no Memorial da América Latina, em São Paulo, conquistando os primeiros lugares das duas categorias.

A premiação coroa um trabalho voltado para gestão municipal inovadora, conectada às novas tendências e tecnologias, tanto para as relações econômicas e de trabalho, quanto para a utilização de modernas ferramentas na prestação de serviços mais eficientes e inovadores aos cidadãos, o que torna a cidade uma forte concorrente à premiação nacional, que ocorrerá em 5 de junho, em Brasília.

Na categoria Desburocratização e Implementação da Rede Simples, Mogi faturou o troféu do Sebrae com o projeto Sala do Empreendedor, que permite a abertura de novos negócios em apenas 24 horas. Em Inovação e Sustentabilidade, o projeto vencedor foi o Polo Digital, focado no incentivo ao desenvolvimento de novas startups.

“Quero parabenizar muito o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, que foi o grande vencedor da noite, com dois projetos excepcionais. O Prêmio Prefeito Empreendedor foi criado com o objetivo de incentivar as administrações municipais a se tornarem grandes aliados dos pequenos empresários, por meio da criação de políticas públicas que desburocratizem e incentivem a formalização dos empreendedores”, destacou o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.

Com o momento econômico conturbado e a inovação tecnológica cada vez mais acelerada, o superintendente do Sebrae-SP aponta o empreendedorismo como ferramenta para o desenvolvimento econômico do País.

“Em vez de incentivarmos os nossos jovens a investir numa boa formação profissional para buscar um emprego no futuro, temos de apoiá-los a empreender e a gerar postos de trabalho. E os dois projetos vencedores de Mogi caminham nessa ótica”, elogiou.

Como Mogi das Cruzes foi o único município a conquistar prêmios em duas categorias, o prefeito Marcus Melo discursou para o auditório lotado.

“Os micro e pequenos empreendedores são os grandes geradores de emprego e renda do Brasil. É obrigação do Poder Público apoiar e incentivar a formalização dos pequenos negócios, desburocratizando processos e incentivando a inovação. Quero aqui parabenizar o Sebrae pela iniciativa e todas as cidades que estão aqui hoje sendo premiadas, porque sabem da importância de incentivar o empreendedorismo e principalmente agradecer, de coração, aos servidores da Prefeitura de Mogi que não apenas participaram da implantação dos programas, mas que se dedicam diariamente em aprimorar o serviço, em oferecer um atendimento cada vez melhor aos nossos micro e pequenos empresários”, salientou.