Mogi e Itaquá aparecem entre as 50 cidades com maior geração de emprego em São Paulo

Em 43º e 47º lugar, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, respectivamente, estão entre as 50 cidades do estado que mais geraram vagas de emprego neste ano em São Paulo. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O saldo de empregos é resultado da diferença entre admissões e demissões no período analisado.

No acumulado do ano, a cidade de Mogi criou 1.281 vagas e Itaquá 1.182.

Mogi ainda se destaca em mais duas modalidades: com 461 vagas, a cidade ocupa 21º lugar entre os 50 municípios com maior saldo em maio; e 19º lugar, com 3.230 vagas geradas nos últimos 12 meses.

O Brasil fechou o mês de maio com saldo positivo de 148.992 postos de trabalho com carteira assinada.

No acumulado do ano, de janeiro a maio, o país gerou 1.051.244 mil novas vagas, um crescimento de 2,3%. O estoque de empregos formais no país é de 48.251.304.

O resultado do mês passado decorreu de 2.256.225 admissões e de 2.107.233 desligamentos no período. Os cinco grupamentos principais resultaram em geração positiva de empregos, liderado pelo setor serviços com saldo de 70.139, seguido por comércio, com 23.258.