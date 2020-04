Mogi é o município do Estado com maior índice de isolamento social até o momento

Mogi das Cruzes atingiu o maior índice de isolamento social entre os municípios paulistas nestes dias de quarentena decretada em todo o Estado de São Paulo como forma de prevenção à propagação do novo Coronavírus. Até o momento, 64% dos mogianos estão atendendo ao apelo das autoridades de saúde para ficar em casa. A média do Estado é de 59%. Os números foram anunciados nesta segunda-feira (13/04) pelo governador João Doria. A adesão ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%.

“Eu queria registrar os municípios que alcançaram resultado superior a 60%, dentro do sistema inteligente de monitoramento eletrônico. É uma informação com absoluta precisão: São Bernardo do Campo, 60%; São José dos Campos, 61%; Osasco, 62%; Guarulhos, 63%, e Mogi das Cruzes, 64%. Meus cumprimentos aos prefeitos e à sua população”, afirmou Doria.

De acordo com o Governo do Estado, o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) analisa os dados de telefonia móvel para indicar deslocamentos da população e mostrar a eficácia das medidas de isolamento social. O controle aponta também em quais regiões a adesão à quarentena é maior e onde será necessário intensificar as campanhas de conscientização, com apoio dos municípios. O sistema foi viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM.

Desde o dia 24 de março todos os 645 municípios do Estado de São Paulo estão em quarentena. A medida, que inicialmente tinha validade de 15 dias e foi prorrogada até 22 de abril, impõe o fechamento de estabelecimentos comerciais que não estejam entre os serviços essenciais, como alimentação, saúde, abastecimento, limpeza urbana, segurança pública e bancos.

Pelo decreto, todos os comércios que realizam atendimento presencial, incluindo bares, restaurantes, cafés e lanchonetes, devem permanecer fechados. Estabelecimentos que servem alimentos e bebidas em mesas ou balcões só podem atender pedidos por telefone ou por serviços de entrega.

Na área de saúde, ficam isentos da quarentena os hospitais, clínicas médicas e odontológicas e farmácias. Já no setor de abastecimento e serviços, continuam abertos os postos de combustíveis, oficinas mecânicas, transporte público, táxis, transporte por aplicativos, serviços de call center, pet shops e bancas de jornais.

Outros setores que podem continuar oferecendo serviços durante a quarentena são as empresas de segurança privada, limpeza urbana, manutenção e zeladoria, além de bancos, lotéricas e correspondentes bancários, indústrias, construção civil, e lojas de materiais de construção (veja mais detalhes abaixo).

COMÉRCIO

Todas as lojas com atendimento presencial devem continuar fechadas. No entanto, os estabelecimentos podem atender por aplicativos ou por serviços online.

ALIMENTAÇÃO

Bares, restaurantes, cafés e lanchonetes devem fechar, podendo atender somente por delivery ou drive-thru. Supermercados, hipermercados, açougues e padarias podem funcionar, mas não é permitido o consumo dentro do estabelecimento durante a quarentena.

ABASTECIMENTO

Transportadoras, armazéns, transporte público, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center e bancas de jornais podem atuar normalmente.

PET SHOPS

Podem comercializar alimentos e medicamentos veterinários, já que são essenciais para a saúde dos animais.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Hospitais, clínicas – inclusive as odontológicas – e farmácias podem continuar funcionando.

INDÚSTRIA

Continuam operando normalmente e devem seguir as recomendações para adequar os estabelecimentos às orientações dos órgãos competentes.

CONSTRUÇÃO CIVIL

O setor e as lojas de materiais de construção devem continuar operando com os devidos cuidados sanitários para proteger e amparar funcionários.

BORRACHARIAS E OFICINAS MECÂNICAS

Devem continuar funcionando para que veículos de transporte, como ambulância e carros de polícia tenham suporte.

POSTOS DE COMBUSTÍVEL

Funcionam normalmente e podem vender produtos elaborados ou não perecíveis, sem consumo no local.

PODEM OFERECER SERVIÇOS

- Empresas de segurança privada

- Empresas de limpeza

- Manutenção e zeladoria

- Bancos

- Lotéricas

- Hotéis

SERVIÇOS DE BELEZA

Cabeleiros, barbeiros, manicures e pedicures podem prestar atendimento apenas nas casas dos clientes, desde que usem equipamentos de proteção, como luvas e máscaras, e não apresentem sintomas de gripe.