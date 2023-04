Mogi é qualificada para programa City Data Alliance da Bloomberg

O prefeito Caio Cunha foi contemplado para fazer parte de um seleto grupo de líderes das Américas do Norte, Central e do Sul, para construir um novo padrão de práticas globais de uso de dados nas cidades.

Para o prefeito Caio Cunha esta é uma grande conquista para o município. "Nossa gestão está comprometida com a transparência no uso de dados públicos para tomarmos decisões mais assertivas em relação às necessidades de Mogi das Cruzes. Estar entre os 100 líderes escolhidos pelo programa qualificará ainda mais nossa Cidade ao nos tornar referência nacional", conclui o prefeito Caio Cunha.

O City Data Alliance da Bloomberg Philanthropies é um programa que identificou as 100 cidades da América do Norte e do Sul mais sofisticadas no uso de dados para tomada de decisões políticas. O projeto irá capacitar prefeitos e gestores da administração municipal para melhoria do uso e gestão de dados com intuito de resolver os grandes desafios urbanos da atualidade.

A Bloomberg Philanthropies busca fomentar a utilização de dados para ampliar a eficiência da gestão pública.

As cidades que fazem parte da rede do programa recebem apoio técnico para aprimorar as práticas relacionadas a gestão baseadas em dados e passam a fazer parte de uma comunidade para trocas de experiências sobre dados e transparência com outros participantes certificados pela iniciativa.

Mogi das Cruzes dá um importante passo na valorização do uso de dados e transparência do serviço público como diretriz da administração municipal. Na tarde desta quarta-feira (12/04), o prefeito Caio Cunha recebeu a oficialização da entrada dele no programa City Data Alliance da Bloomberg Philanthropies.