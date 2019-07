Mogi é vice-campeã das Olimpíadas das Guardas Municipais

Mogi das Cruzes conquistou neste final de semana o vice-campeonato das Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. As provas terminaram no sábado (6), com as competições de natação. Durante a disputa, a cidade conquistou 820 pontos e 71 medalhas.

“A participação de Mogi das Cruzes na Olimpíadas das Guardas Civis Municipais foi muito positiva. Nossos guardas municipais estão de parabéns, levando o nome de Mogi das Cruzes a um lugar de destaque em todo o estado de São Paulo. O esporte fortalece os vínculos entre as pessoas e permite a melhoria da saúde”, destacou o prefeito Marcus Melo, lembrando que a abertura do evento acontecem em Mogi das Cruzes.

Durante as disputas, que começaram em abril, os guardas municipais mogianos conquistaram 16 medalhas de ouro, 31 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. As disputas aconteceram nas modalidades futebol society, tênis de mesa, basquete, judô, jiu-jitsu, damas, dominó, xadrez, vôlei, vôlei de praia, tiro, supino, braço de ferro, futsal, atletismo, cabo de guerra e natação.

“Este bom resultado mostra a evolução de nossa corporação tanto no trabalho desenvolvido para a segurança da população quanto no aspecto físico e esportivo”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales.

Na classificação final, São José dos Campos ficou na primeira colocação com 872 pontos, seguida por Mogi das Cruzes, com 820 pontos, e São Paulo, com 722 pontos. Ao todo, 31 cidades participaram das Olimpíadas das Guardas Civis Municipais.

A cerimônia de abertura aconteceu no dia 7 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, com a presença do prefeito Marcus Melo e do secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues. A cidade foi sede de cinco modalidades, realizadas em três finais de semanas do mês de abril.

Ao todo, as Olimpíadas são formadas por modalidades individuais e coletivas, nas categorias masculina e feminina. Além de Mogi das Cruzes, foram sedes da competição as cidades de Guarulhos, Sorocaba, Santo André, São Caetano,, Hortolândia, Suzano e São José dos Campos.