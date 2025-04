Mogi: Educação e Saúde realizam reunião para alinhamento do Programa Saúde na Escola em 2025

Na última segunda-feira (31/03), a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu uma reunião intersetorial para o alinhamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) em 2025. O encontro, realizado no prédio-sede da Secretaria de Educação, reuniu gestores das redes municipal e estadual para esclarecer diretrizes do programa e fortalecer a integração entre educação e saúde.

Durante a reunião, foram apresentados os 13 temas que compõem as ações do PSE, como prevenção de doenças, promoção de hábitos saudáveis, verificação da situação vacinal dos estudantes e a prevenção às drogas. A adequação dessas atividades ao perfil de cada escola também foi debatida, garantindo que as intervenções atendam às necessidades específicas de cada comunidade escolar.

Participaram do encontro pela Secretaria de Saúde, Juliana Alves Romagnolo, diretora da rede de atenção básica; Letícia Casarolli, educadora em saúde pública; Thiago Albuquerque, coordenador de saúde bucal e as representantes das organizações sociais de saúde que atuam em parceria na gestão das unidades, Valéria Albanez e Gabriela Bezerra, além de enfermeiros das instituições. Estiveram presentes pela Secretaria de Educação, 14 diretores escolares, a pedagoga e mediadora do PSE pela Secretaria de Educação, Rosângela Vergara, a diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Valquíria Tamura, e a supervisora de ensino Maria do Carmo Fernandes.

Algumas escolas já deram início ao programa, enquanto outras ainda aguardam a mobilização das famílias para a autorização das ações de saúde, como os atendimentos odontológicos. Durante a reunião, foi apresentado um caso concreto em que uma intervenção odontológica na escola melhorou significativamente o comportamento de um estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando a importância do atendimento preventivo.

De acordo com Rosângela Vergara, a integração entre escola e saúde tem se fortalecido nos últimos anos, garantindo mais acesso a serviços essenciais para os estudantes. "Nosso objetivo é ampliar e sistematizar a adesão das escolas ao programa, garantindo um atendimento cada vez mais eficiente e adequado às necessidades dos alunos", afirmou.

Atualmente, o PSE atende 17 escolas em Mogi das Cruzes, sendo 14 da rede municipal e três da rede estadual. Para 2025, a meta é ampliar a participação das unidades e otimizar as estratégias de atendimento, alinhadas também ao Programa de Indicadores de Saúde na Escola (PISE), promovido pela Secretaria de Educação por meio do DAE, com foco na avaliação e educação nutricional de alunos de creches e escolas.