Mogi entrega Central de Monitoramento de Totens e equipamentos passam a operar

O prefeito Caio Cunha entregou, na tarde desta sexta-feira (24/03), a Central de Monitoramento dos Totens, que inicia a operação plena dos 10 equipamentos instalados em locais públicos estratégicos do município. As estruturas fazem parte do investimento da Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria da segurança pública da cidade.

A Central de Monitoramento dos Totens fica no prédio-sede da Prefeitura e recebe em tempo real as imagens captadas pelos totens por meio de uma série de telas. O monitoramento é realizado por guardas municipais, que possuem contato direto com as equipes da corporação que atuam nas ruas.

“Cabe à Prefeitura investir em inteligência, em monitoramento e informação. Além da sensação de segurança que eles proporcionam, os totens substituem as bases da Polícia Militar ou da Guarda Municipal, com os benefícios da tecnologia”, afirmou o Caio Cunha. “Assim, os policiais ou guardas que ficariam nas bases podem atuar nas ruas, trazendo mais segurança à população”, completou.

Os totens possuem uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e capacidade para identificar detalhes precisos das áreas próximas. O equipamento também possui um interfone conectado diretamente com a Central de Monitoramento de Totens, em que os moradores poderão fazer contato com a Guarda Municipal em caso de urgências e emergências.

Os primeiros 10 totens foram instalados na região conhecida como Praça da Jaca, no Parque Botyra Camorim Gatti, no Largo do Rosário, na Praça Sacadura Cabral (Estação Mogi das Cruzes), nas proximidades da Estação Jundiapeba da CPTM, na Praça Norival Tavares, na Rua Doutor Deodato Wertheimer (Braz Cubas), na Praça da Liberdade, no Largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e na região central do distrito de Sabaúna, próximo à estação ferroviária.

“Somente a presença dos totens já baixou os índices de ocorrências nos locais. Um exemplo é a Praça da Jaca, onde os casos de pancadões foram resolvidos”, lembrou o prefeito.

Além dos dez totens que passam a funcionar, estão em processo de instalação mais 30 totens junto a escolas municipais, para a melhoria da segurança das unidades escolares e regiões próximas. O trabalho de implantação deverá ser concluído nos próximos dias.

Também participaram da entrega da Central de Monitoramento de Totens, a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler, o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha, o presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, os vereadores Gustavo Siqueira, Johross Jones, Maurino José da Silva, Edson Alexandre Pereira, Edson dos Santos, Carlos Lukarefsky, Fernanda Moreno, Malu Fernandes e Otto Rezende e o capitão Marcelo Bueno Bernoldi, representando o 17º Batalhão da Polícia Militar.

A instalação dos totens faz parte de uma série de investimentos realizados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria da segurança no município. Na última sexta-feira (17/03), foi realizada a solenidade de apresentação de 28 novos guardas municipais que passam a atuar nas ruas do município. Eles foram contratados pela no ano passado e, nos últimos meses, passaram por treinamentos com atividades práticas, preparação teórica e psicológica.

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes faz parte do sistema de segurança pública do município e atua de forma complementar às forças policiais do Governo do Estado, que possuem responsabilidade primária sobre a segurança pública. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras da Ciemp, além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população também pode auxiliar os trabalhos das forças de segurança pública com denúncias pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 153, da Guarda Municipal. O atendimento é feito 24 horas por dia.