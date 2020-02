Mogi entrega novo Caps Infantil e Centro de Saúde Mental

O prefeito Marcus Melo realiza na segunda-feira (10/02), às 8 horas, a inauguração do CAPSi – Centro de Atenção Psicossocial Infantil e a entrega das novas instalações do Centro Municipal de Saúde Mental, na rua Doutor Antônio Cândido Vieira, 556, no Centro. O atendimento aos pacientes será iniciado logo em seguida.

A principal novidade do equipamento é o CAPSi, um serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes comprometidos psiquicamente, como portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estejam impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais e afetivos.

O atendimento será multiprofissional e contará com psiquiatra infantil; enfermeiro; psicólogo; assistente social; terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo; além de profissionais de nível técnico nas áreas de enfermagem, educacional e administrativo. Terá capacidade de atendimento para até 50 crianças e/ou adolescentes por dia, sendo 25 no período da manhã e 25 no período da tarde.

“O atendimento será em livre demanda, ou seja, as crianças e jovens serão acolhidos pela equipe para avaliação inicial e demais encaminhamentos necessários”, explica a diretora do Departamento de Rede Básica, Rebeca Barufi. Já o Centro de Saúde Mental substitui o antigo Ambulatório Municipal de Saúde Mental com a oferta de consultas e atendimentos para adultos em Psiquiatria.

O trabalho é realizado por médicos (psiquiatras e clínicos gerais matriciados), psicólogos, assistentes sociais, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e auxiliares administrativos. A unidade conta, ainda, com uma farmácia especializada para entrega e aplicação de medicamentos.

Os serviços fazem parte da Rede Municipal de Saúde Mental, que é composta por outros quatro equipamentos: Caps II – Centro de Atenção Psicossocial, no Jardim Maricá, serviço que tenta evitar a internação psiquiátrica oferecendo suporte terapêutico aos portadores de transtornos mentais; o Cecco, no Jardim Santista, que recebe pacientes estáveis para integração e convivência com a comunidade; o Caps AD, na Vila São Francisco, destinado para tratamento de dependentes químicos; e a Residência Terapêutica, que abriga pacientes que viviam em hospitais psiquiátricos fora da cidade.