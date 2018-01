Mogi prepara esquema especial de vacinação contra a febre amarela

A Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes montou um esquema especial para vacinação de idosos, pessoas com deficiência e viajantes contra a febre amarela. A partir desta terça-feira (23), pessoas com 60 anos ou mais podem ser imunizadas com exclusividade no Pró-Hiper, UnicaFisio e Unica de Jundiapeba. Já as pessoas com deficiência e os viajantes serão vacinados no Pró-Mulher mediante agendamento prévio pelo telefone SIS 160. A ligação deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas.

Os idosos devem apresentar documento pessoal, Cartão SIS ou comprovante de endereço e declaração do médico liberando a aplicação da vacina. Na ausência dessa declaração, será realizada uma avaliação qualificada do risco, no qual o idoso deverá informar eventuais doenças existentes e os nomes dos medicamentos que faz uso.

O mesmo procedimento será adotado para pessoas com deficiência que possuem complicações de saúde. No caso dos viajantes, será necessária apresentação do comprovante de viagem.

“Estamos adotando melhorias com base nas situações dos últimos dias. Os equipamentos especializados no atendimento aos idosos nos darão melhor suporte para a vacinação desse público. Além disso, vamos oferecer atenção especial aos portadores de deficiência e garantir a proteção necessária para os viajantes”, explica o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis, lembrando que as demais unidades vacinadoras continuarão oferecendo atendimento preferencial.

A vacina contra a febre amarela pode resultar em efeitos adversos, que vão desde dor no local da aplicação, febre, mal-estar, dor de cabeça ou dor no corpo, até reações mais graves e até mesmo fatais. “As reações mais graves são raras, mas precisamos nos cercar de cuidados, principalmente diante do público que é mais vulnerável à imunização, como idosos e portadores de doenças crônicas”, acrescentou.

Trata-se de uma vacina feita com o próprio vírus da febre amarela vivo e atenuado. Por isso, em algumas pessoas, a vacina pode causar um quadro semelhante à forma grave da doença, chamada de Doença Viscerotrópica Aguda (DVA), que pode ocorrer de 1 a 15 dias após a vacinação. Os sintomas iniciais são náuseas, vômitos, cansaço, fadiga, mal estar, dificuldade para respirar, dor de cabeça e dor muscular que podem evoluir para queda de pressão, icterícia (amarelo nos olhos e no corpo), hemorragia com insuficiências hepática e renal. Este quadro é extremamente grave e pode evoluir para o óbito.

“A Doença Viscerotrópica Aguda pode ocorrer em qualquer pessoa, mas pessoas que apresentam algum tipo de imunossupressão são mais susceptíveis. Por isso a vacina deve ser aplicada com indicação e seguindo critérios técnicos em idosos e pessoas com doenças de imunodepressão”, explica a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha. Crianças menores de seis meses não devem receber a vacina por risco maior de apresentarem eventos adversos e a resposta à vacina não é tão eficiente. Além disso, pessoas que já receberam a vacina uma vez na vida não têm necessidade de vacinarem novamente.

Para os pacientes que apresentam alguma comorbidade deve ser avaliada a relação risco/benefício da aplicação da vacina.

Horários e senhas

Além das novas unidades de referência para idosos, pessoas com deficiência e viajantes, a vacinação contra a febre amarela prossegue nesta semana em 17 unidades de saúde. A dose é livre para qualquer mogiano, mas a proteção é fundamental para quem vive ou trabalha na zona rural e de matas e para quem frequenta parques ou realiza trilhas pela serra.

Para otimizar o atendimento, a vacinação é realizada mediante distribuição de senhas no limite diário que varia de 250 a 500 doses.