Mogi está entre as 75 melhores cidades do País para fazer negócios, aponta estudo

Mogi das Cruzes é a 75ª melhor cidade do País para fazer negócios. É o que aponta o mais recente estudo da revista Exame e da consultoria Urban Systems. O levantamento classifica os 100 municípios com mais de 100 mil habitantes que oferecem as melhores condições de desenvolvimento econômico e oportunidades para se investir e empreender.

Além da boa colocação, há mais três destaques. Mogi avançou nove posições (havia ficado em 84º na pesquisa de 2017), é a única cidade do Alto Tietê no ranking e está à frente de quatro das capitais citadas: Natal (82ª), Fortaleza (91ª), Manaus (93ª) e Belém (95ª).

“Esta é uma notícia muito positiva para nossa cidade, pois ajuda a atrair empresas que poderão investir e melhorar nossa economia. Avançamos muito em nossa posição. Isto é resultado de muito trabalho da Administração Municipal, pois ao longo dos últimos anos aproximamos a cidade das organizações. Conversamos todos os dias com os empresários, buscando sugestões para facilitar a vida de quem investe em Mogi das Cruzes”, avalia o prefeito Marcus Melo.

“Somente este ano, até o mês de setembro, a cidade criou 2.500 postos de trabalho com carteira assinada. São números excelentes, mas que devem melhorar ainda mais. Tudo aquilo que estiver ao alcance da Prefeitura para gerar mais empregos, nós vamos fazer”, conclui.

O estudo analisa indicadores sociodemográficos, econômicos, financeiros, de saúde, educação, transporte, infraestrutura, mão de obra qualificada e segurança, com dados coletados em instituições oficiais de pesquisa.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes possui políticas específicas para atração de investimentos, como a plataforma Investe Mogi, cujo objetivo é atender às demandas do Investe SP (Agência de Desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo), bem como empreendedores e empresários, que procuram a Secretaria de Desenvolvimento, Embaixadas, Consulados e Câmaras de Comércio.

Está em tramitação na Câmara Municipal o Programa Mogiano de Atração de Investimentos e Geração de Empregos Promae, que estabelece novas diretrizes e concede benefícios e incentivos fiscais e tributários para empresas com interesse em se instalar na cidade ou estejam em processo de expansão no município.

O Polo Digital se tornou uma referência regional no empreendedorismo de inovação e conta com mais de dois mil membros em pouco mais de um ano de funcionamento. Um dos objetivos é estimular a entrada dos jovens no mercado de trabalho, incentivando o empreendedorismo e gerando novas oportunidades de emprego.

A Escola de Empreendedorismo e Inovação (EEI) é um equipamento da Secretaria de Educação que também conta com espaços dedicados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e parceiros, como o Sebrae para oferecer qualificação voltada para o empreendedorismo de inovação e a indústria 4.0, fomentando o comportamento empreendedor, em especial para os jovens da cidade.

O município também trabalha par unificar e modernizar procedimentos operacionais para reduzir prazos e burocracia internos e acelerar o processo de abertura de empresas na cidade. Desde 2010, quando adotou o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL), em parceria com Cetesb, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Junta Comercial, a Prefeitura reduziu o tempo de licenciamento para atividades econômicas de baixa complexidade. Com a Sala do Empreendedor, o prazo será reduzido, em alguns casos, para um dia (leia mais aqui).