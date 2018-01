Mogi estuda projeto da construção do acesso ao Distrito de Taboão

Mogi das Cruzes por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento estuda o projeto para a construção do acesso da Rodovia Ayrton Senna (SP-70) ao Distrito Industrial do Taboão. A informação foi passada pela Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão (Agestab), que trabalha no projeto em parceria com a administração municipal.

Segundo a entidade, o projeto está em fase de estudos e após a conclusão do mesmo, ele deve ser encaminhado ao Ministério dos Transportes para obtenção de recursos.

A primeira visita técnica ao Taboão ocorreu na última sexta-feira, dia 5, e contou com a presença do presidente da Agestab, Osvaldo Baradel, bem como a do secretário municipal de Desenvolvimento, Clodoaldo de Moraes, além de engenheiros da prefeitura.

O grupo esteve no retorno da Ayrton Senna, no quilômetro 51 (sentido capital), às margens da estrada municipal Nakamura. A localidade é próxima à Fábrica Auricchio, no Taboão.

Para Baradel, este é o primeiro passo para a realização da obra. "Será fundamental para o desenvolvimento do Taboão e, consequentemente, de Mogi das Cruzes e de toda a região metropolitana de São Paulo".

O secretário de Desenvolvimento também destacou a análise, realizada pelos engenheiros da Prefeitura, sobre as opções e possibilidades de construção.

De acordo com a Agestab, é um desejo da administração municipal desenvolver o Taboão.

Além disso, o Ministério dos Transportes também já teria sinalizado o interesse na construção do acesso.